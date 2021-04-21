政府自去年12月21日宣佈英國航班禁飛香港後，至今已有4個月。首批滯留當地的港人，終獲准於周三（21日）乘專機返港。專機為國泰CX2252客機，根據機管局資料，客機首先由荷蘭阿姆斯特丹出發，前往英國倫敦希斯路機場。客機抵倫敦接載滯留港人後，再於當地時間周三早上9時30分起飛前往香港，預料將會在本港時間周四（22日）凌晨4時30分抵港。至於第二批滯英者，則於下周三（28日）乘同一編號航班啓程返港。

食物及衞生局局長陳肇始早前表示，政府考慮到英國確診數字下降及當地接種疫苗進度，宣佈取消英國登機限制，確保滯留的港人可有序返港。其後，政府公佈滯英港人本月21日或28日可乘搭由英國倫敦啟航的CX2252航班回港，抵港後須往青衣華逸酒店強檢21日，房價約為每晚400至500元，抵港後第7、12及19日檢測。除滯英港人外，登機當日或之前21天曾在指明地區巴西、愛爾蘭及南非超過兩小時的香港居民，也可登機直接返港。

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