凌晨零時許，長沙灣荔枝角道宏昌工廠大廈對開，一輛停泊路旁的豐田Camry私家車突然冒煙起火。火勢一度十分猛烈，並冒出大量濃煙，有附近居民聽到懷疑爆炸聲紛紛報案。消防接報趕到開喉，很快將火救熄。

私家車車內及大半車身燒成廢鐵，調查後案有發現自然起火原因，認為有可疑，交警方列縱火跟進，火警中沒有人受修及疏散。油尖重案組接手後，得知私家車早前已報失，疑與本月初在油麻地發生的1,600萬元找換店劫案有關。

本月7日，3名找換店職員駕乘七人車，駛至海寶路圓方對開，遭一輛私家車追撞車尾再攔截行劫，3名手持鎚和利刀匪徒衝落車，掠走七人車上兩個擺放合共1,600萬元現金的袋逃去，其中兩名找換店職員受傷送院。

油尖重案組接手後，上周四分別於深水埗區、秀茂坪區及沙田區拘捕4名劫匪，包括一名主腦，起回20萬元劫款，以及劫匪利用劫款購買的名車及名錶，連同現金總值150萬元。其餘1,450萬元劫款仍在追查。其中一名24歲姓滕劫匪已獲准保釋候查，下月中旬報到。其餘3名劫匪已被落案起訴一項串謀行劫罪，並於前日在九龍城裁判法院提堂。

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