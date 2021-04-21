粉嶺塘坑村發生收地糾紛。地政總署數十人，今早突然殺到塘坑村收地，惟村民指，當局反口拒絕發放約20萬元的特惠津貼，又由安置公屋變為中轉屋，批評言而無信，拒絕離開，雙方一度對峙。

現場是粉嶺塘坑村一幅約9,600平方呎的私人用地，當中有4,900平方呎位處古洞北及粉嶺北新發展區第一階段工程的範圍。前年5月立法會財委會批出撥款，地政總署於9月開始收地。

地主梁先生在場訴說事件始末，他表示自1986年佔用土地經營運輸公司，並於2014年成功以「逆權侵佔」成為地主。其後政府展開收地，一名姓李的地政主任在2019年跟他接洽，並指當局會賠償他約760萬元。

梁續說，當時李主任口頭承諾，會為收地範圍內用作公司運營的有蓋建築物提供額外約20萬元的「特惠津貼」，並安排住在用地內貨櫃屋的兒子Vic一家「上樓」，搬入區內公屋單位。

可是去年中至今，地政總署職員兩度換人，接手的地政主任表示只能提供中轉屋；而申請「特惠津貼」的文件亦有問題。梁與部門多番交涉，至前日（19日）補交申請文件，惟對方當時並未提及今日會到來收地。

梁的兒子Vic表示，今早9時許，約80名政府人員突然殺到，當中包括地政總署人員和地盤工人。他說：「好驚呀大佬，我哋𠵱撻係私人地，唔係政府地。」惟大批人員進入後便架起水馬，將地皮一分為二，並動手拆除收地範圍內的其中一間貨櫃屋。父子倆上前阻止，雙方一度對峙，約半小時後父子倆只能站到一旁，眼睜睜看着工人架水馬。

Vic對此大感無奈，又指被安排遷至屯門的中轉屋，只獲賠償2萬元搬遷費，狠批當局安排混亂、言而無信。梁先生亦指，至今仍未收到760萬的收地賠償，不但擔心「特惠津貼」會「涷過水」，亦為兒子一家的搬遷問題深感憂慮。

就此事件，本報正向地政總署查詢。

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