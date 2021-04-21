下午4時許，啟德發展區啟福道近Megabox商場的一個地盤，一名43歲姓黃工人懷疑被硬物擊中昏迷。工友發現後大驚報案，救護員到場後，隨即將他送伊利沙伯醫院搶救，可惜回天乏術，家人聞訊隨即趕到醫院，其間情緒激動。

警方仍在調查事故原因。記者晚上前往地盤視察，發現地盤有一輛吊臂車傾側，附近欄杆倒塌，而吊臂則連接住一個白色石屎斗，石屎斗跌入附近一個泥坑，環境一片狼藉，懷疑是暫時未知是否與奪命工傷有關。

這是啟德發展區過去一星期內，發生的第三宗奪命工傷：

4月14日：下午約2時半，一名54歲姓梁工人，在郵輪碼頭附近一地盤用貨車吊臂，吊起6塊各約1米乘3米、厚0.2米、重600公斤的鐵板期間，綑綁鐵板的鐵鏈鬆脫，鐵板擊中工人，工人失平衡由貨車上墮到地面，當場昏迷不醒，被送往聯合醫院，惟經搶救後證實不治。

4月18日：啟德承豐道21至33號一屋苑地盤，一名52歲身穿安全帶的男工人墮樓，送院搶救後回天乏術。警方經調查後，發現該名墮樓男工人為姓葉內地男子，相信為黑工。同日晚上約10時在秀茂坪區拘捕一名37歲姓林本地男子，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」。

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