本港去年共發生1445宗自動扶手梯意外，涉及乘客不小心使用！本月中60歲婦人與3歲男孫在西環Smithfield Walk商場乘扶手電梯往地面途中，女事主翻跌電梯致頭部、腰部及雙手受傷，她聲稱是電梯故障向後倒行釀意外，但機電署及商場管理公司翻看閉路電視後則指女事主與男孫曾在扶手電梯拉扯所致。

現場在士美菲路45號Smithfield Walk商場，地庫有一間百佳超市。事主姓梁（60歲）居住西環多年，本月12日中午12時許，梁婦與3歲男孫到該商場百佳超市購物後，乘搭電梯上地面回家，當快要上到地面時，她報稱電梯突然故障，最終令她失足倒地，翻落十多級電梯受傷。

梁婦表示，同行孫兒因已近電梯頂，前面兩名女子及時拉他上地面，得以逃過一劫，其間下行電梯上的一名女子見狀馬上按停電梯扶起梁婦，梁婦由救護車送院治理，證實頭部、腰部及雙手受傷，左手踭被削去一塊肉，疑傷及神經，雙手至今仍感麻痺，膊頭及頸部痛楚，連日失眠。

梁婦聲稱，當時感到電梯溜後，頓失平衡向後倒行幾級，至中間位置終不支翻倒電梯底，今次意外令她對搭電梯猶有餘悸，以後不敢乘搭該部電梯，寧願行樓梯：「驚會發生多一次，依家有陰影仲係好驚。」

其子馬先生說，當日接到母親電話，連忙趕赴現場，竟見母親流血受傷，保安員只顧影相作紀錄，他不滿意外後管理公司人員沒有施以援手，又否認發生電梯故障，最令他氣憤是不許他翻看閉路電視了解過程，懷疑有人企圖隱瞞真相。

Smithfield Walk商場管理公司姓吳經理回覆本報查詢時表示，他曾翻看閉路電視，發現事主當時乘搭上行電梯，右手提着一袋東西，左手拖着小朋友，其間小朋友轉身不久，即見兩人跌落電梯。

吳表示，由於閉路電視片段涉及私隱及保險問題，拒絕讓馬翻看，但當時到場調查的警員看過有關片段，已把所看到的過程告知馬先生，惟馬並不相信，吳又指意外後已通知電梯公司檢查，證實正常。他否認商場保安對梁婦受傷視若無睹：「有同事問傷者情況及call白車。」

機電署表示，註冊自動梯保養承辦商當天到場檢查自動梯，在確認機件運作正常後，於當日約下午三時恢復自動梯的運作。承辦商於事故當日已向管理處了解事發經過，並檢視閉路電視，發現該乘客因被身旁小童拉扯而失平衡跌到，自動梯沒有溜後或倒行。

警方表示，本月12日接獲一名31歲姓許女子報案，警方到場作出調查，包括翻看閉路電視，認為事件屬意外，不涉及刑事成份。人員已於現場向雙方作出相關解說及建議，惟經過警方調解，雙方仍拒絕和解，報案人表示會自行跟進事件後離去，案件列作「糾紛」。

機電署去年共收到1515宗自動梯意外報告，其中1445宗涉及乘客不小心使用，10宗涉及機件故障，60宗涉及外來因素包括細小金屬物件、鞋及嬰兒車車轆等。香港電梯業總工會副理事長謝景華表示，使用扶手梯的安全方法，是站在黃線內的安全範圍，握實扶手帶，不要嬉戲及行上行落，因動作太大產生震盪力，有機會引致旁板掣自動停頓電梯，電梯突然停頓可大可小，若無握緊扶手帶，很易失足翻倒，甚至產生骨牌效應累及多人受傷。他認為，事主當時一手提着一袋東西，一手拖着小朋友，不適宜使用扶手梯，可改用升降機及樓梯。

西環扶手電梯意外出現「羅生門」，各有各「意外」版本，本來有圖有真相，事主兒子要求商場管理公司讓他查看閉路電視查明真相，惟管理公司以涉及私隱及保險問題為由拒絕，執業大律師陸偉雄表示，閉路電視片段屬於相關公司的財產，有權拒絕，事主可循法庭要求頒令授權查看。

陸偉雄指出，商場的閉路電視片段，屬於商場公司的私人財物，擁有決定權及使用權，該商場管理公司拒絕給事主查看不違法，事主堅持要查看，唯一方法是經法庭頒令，事主首次應通知管理公司不要銷毀有關片段，然後循法庭要求查閱，這些訴訟由高等法院審理，最快一個月內可以上庭，能否查閱仍需由法庭判決。

至於管理公司指片段涉及私隱及保險問題，陸認為所有閉路電視片段均涉及私隱，相信並非最主要原因，反而商場會購買第三者保險，若片段證實管理公司涉嫌疏忽釀成意外，有機會不獲保險公司賠償。

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