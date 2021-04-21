再有郊野地方被非法僭建，具歷史價值的薄扶林舊牛奶公司牧場，近日被人開發成「歷奇樂園」。有百年老榕樹樹身被扣上繩索及設置竹棚高台，建成高空繩網陣，有人在現場建起吊索疑作玩樂，更有人非法砍樹。本報追查發現至少兩批玩家進駐該處，包括一批山寨裝備家庭式玩家，另一批則屬專業級，有人直認看中該處老榕樹形態奇突，是最佳攀樹場。

牛奶公司牧場遺址中，除了較為人熟悉的八角牛棚、草廬等地方外，整個牧場範圍內，有不少屬山林地區，有行山人士近日發現被人非法僭建位置，位於中華廚藝學院後山位置。

目擊者黃小姐稱，復活節假期與朋友在該處行山，發現多名男女聚在一棵大榕樹下，似準備攀樹，榕樹頂建有一個以竹枝搭建平台，「幾個好似參加者，有男有女，仲有啲細路已經爬咗上樹頂個平台。」她形容，各人均穿普通衣服，雖戴頭盔，現場木架亦掛起多條安全帶，但看似非專業玩家，配備亦非常簡單，「就咁用木梯一層一層搭上樹頂，睇見都牙煙，仲要有細路喺平台上玩！」

在距離老榕樹約一分鐘路程，另一棵依附在一幅石牆的老榕樹，更被人掛上鋼絲繩，造出一條長約20至30米，懸在半空的吊索，似是讓人由高至低滑落地面，但當時未有人玩吊索。她指上月有朋友到該處行山，都未見這些設施。

記者到場視察，樹頂上平台未見拆下，現場有一名腰掛多個登山扣，一身專業攀登裝備男子正攀爬，又將部分樹枝鋸走。他自稱姓黃，直認前來「玩爬樹」，指該處有不同群組活動，「有人玩War game，有印傭姐姐玩拍戲！」又直認上月與10多名「教練級」朋友在該處義務清理垃圾，將依附在遺址石牆的樹身鋸走，重新開出一條山路，「驚啲榕樹生得太大，影響石牆結構。」

清垃圾期間，他們一班玩家發現這處老榕樹形態奇突，非常適合攀登，便開始聚起來，但他否認提供課程及收費，「我哋自己玩啫！」不過他承認自開發山路後，該處人流亦增加。

待對方離開後，記者登上榕樹頂，平台離地約10米，面積約200平方呎，頗為簇新，亦擺放大批攀爬工具，包括繩索及登山扣，亦儲存清水等物資，不排除打算作長期訓練場地。

記者再向數碼港方向行約45分鐘路程，在靠近域多利道一處草叢，再發現另一個歷奇場地，有人在現場擺放大批竹枝，更在一棵榕樹上以竹枝搭建支架及掛上吊梯、帳篷，地下亦擺放一些英泥袋，部分梯級似被人重新填平。

歷奇教練KaKa Ho看過現場照片後，估計他們正進行高空繩網訓練，主要透過高空體驗，提高個人克服困難能力。他直指該批家庭玩家非常不專業，設備山寨，相信兩名女玩家只是戴一般單車頭盔，保護力有限，用五金舖購入的木梯登上樹頂，亦非常危險，亦懷疑他們所使用繩索是否有足夠的承重力，擔心這類山寨式玩法，隨時搞出人命。

地政總署發言人指，港島西及南區地政處人員日前已到場視察，發現有木平台搭建在樹上，有竹架、帆布、展板、木桌等物品放置在政府土地，遂根據香港法例第28章《土地（雜項條文）條例》在現場張貼通知，飭令佔用人於本月23日前停止不合法佔用政府土地，否則會採取進一步土地管制行動。至於懷疑有人非法砍樹，漁護署指已派員到場視察，事件仍在調查中。

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