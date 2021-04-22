今日首批滯留英國的港人乘專機回港，隨即被安排送往青衣華逸酒店作隔離，由於需隔離檢疫21天，不少檢疫者的家屬，親到酒店送上物資，有好爸爸擔心18歲愛女在酒店「悶親」，專程帶來健身單車讓她解悶，但埋怨購票安排混亂，購票網站系統極快「冧檔」，要全家總動員，港英兩地搶機票，幸好愛女最終能成功回港。

青衣華逸酒店成為滯英港人回港後的檢疫酒店，早上8時許，當局已架起鐵馬，9時許，載乘抵港乘客的旅遊巴陸續抵達，落車的乘客大部份仍穿上厚衣，大致精神不俗。

由於乘客要在酒店檢疫21天，不少乘客的親友到酒店送上物資，他們一篋二袋，大包小包的，在酒店外排隊，讓工作人員為他們登記，物資包括食物、衣物、甚至瑜伽墊、健身單車等。

其中葉先生專程為18歲女兒帶來健身單車，他說與女兒差不多成年無見，女兒在英國讀書、生活，每年通常回港一次，但因疫情已整年沒見，他今日為女兒帶來衣物、食物（生果、餅乾、水），及健身單車，「（隔離）三個禮拜都幾辛苦，怕佢悶，佢今次早咗一個月返嚟，政府得兩班機，冇其他安排，只得一個時間，冇得揀之中都要揀。」

他指英國疫情嚴重，他部份在英的家人都中招染疫，不過幸好已康復。今次女兒回港亦非順利，他大嘆買機票的過程非常困難，「買機票要先入網站，咁多人滯留英國咁耐，班機只得300個位，一入購票網站就冧檔，打電話冇人聽，其實好混亂，香港、英國嘅屋企人分頭打電話，同上網搶票，最後好好彩我囡囡喺英國打電話打咗一個鐘，終於有人聽電話先訂到機票！好混亂，應該要做好啲！」

由國泰航空營運的兩班英國返港指定航班，在本月8日起接受預約購票，網站開放後一度「冧檔」顯示服務器錯誤，無法購票，所有機票於2小時內被搶購一空。

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