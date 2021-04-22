衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日在記者會上表示，昨日錄得30宗初步陽性個案，均由同華大基因化驗所檢出，惟當中9人於醫院取樣再檢測呈陰性，當局認為情況「有少少不尋常」，事後邀請港大微生物學系講座教授袁國勇到化驗室了解。

袁國勇聯同專家今午到位於大埔工業邨的華大基因化驗室，大約逗留3小時後離開。他向在場的記者表示，華大實驗室的操作水平很高，但懷疑有部份地方出問題，因所有呈陽性樣本的病人到醫院抽驗樣本時，大部分呈陰性，而華大將該30個原始樣本送往衞生防護中心實驗室再化驗時，結果卻全為陽性，於是作深入調查，初步相信並非PCR出錯引致，「過程中意外將病毒由一個樣本帶去另一個樣本，當樣本返去衞生防護中心的實驗室時都會係陽性，咁好清楚呢個情況係咁發生」。

袁國勇指，該30個樣本中，首兩個陽性樣本病毒載量非常高，相信化驗過程中，其中一個樣本意外將病毒帶到其他28個樣本。他在巡視化驗室的運作流程後，發現化驗人員會將緩衝液（用作提煉病毒核酸）加入載有樣本的樣本瓶內，過程中會產生泡沫，「當你一打開個蓋個泡就爆，啲病毒就會污染手套、生物安全櫃及用作吸取樣本的工具」，化驗人員其後再提取其他樣本時，便會出現交叉感染的情況。

同時袁國勇亦發現化驗過程有其他不足之處，化驗室員工會將工作紙放安全欄，部分膠兜亦會重用，盛載不同批次樣本，若沾有病毒即使換手套都會污染其他樣本，「過程入面由一兩個強烈陽性，有好高病毒載量嘅樣本，再傳傳下，將嗰日其他批次樣本污染」。

他認為華大化驗室今晚應要全面消毒、生物安全櫃不能放有工作紙、每個批次只可用一個膠兜，化驗人員的手套亦只能用一個樣本批次，「離心機應將樣本裡面的泡fing走，然後先好打開抽取再做化驗」。

袁國勇又指，華大的員工每日需處理800個樣本，可能太過疲累，因而減低警覺性，認為工作量應重新分配。至於該30名驗出陽性的病人需再次檢測，如鼻咽、喉嚨、深喉唾液甚至糞便樣本，加上抗體檢測都呈陰性，就可以出院。

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