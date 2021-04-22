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疫情｜疑化驗室人員工作量大致化驗程序疏忽 袁國勇：交叉感染下兩陽性樣本污染28個樣本

更新時間 (HKT): 2021.04.22 21:14
袁國勇指該30個樣本中，首兩個陽性樣本病毒載量非常高，相信化驗過程中，其中一個樣本意外將病毒帶到其他28個樣本。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日在記者會上表示昨日錄得30宗初步陽性個案，均由同華大基因化驗所檢出，惟當中9人於醫院取樣再檢測呈陰性，當局認為情況「有少少不尋常」，事後邀請港大微生物學系講座教授袁國勇到化驗室了解。

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袁國勇聯同專家今午到位於大埔工業邨的華大基因化驗室，大約逗留3小時後離開。他向在場的記者表示，華大實驗室的操作水平很高，但懷疑有部份地方出問題，因所有呈陽性樣本的病人到醫院抽驗樣本時，大部分呈陰性，而華大將該30個原始樣本送往衞生防護中心實驗室再化驗時，結果卻全為陽性，於是作深入調查，初步相信並非PCR出錯引致，「過程中意外將病毒由一個樣本帶去另一個樣本，當樣本返去衞生防護中心的實驗室時都會係陽性，咁好清楚呢個情況係咁發生」。

袁國勇指，該30個樣本中，首兩個陽性樣本病毒載量非常高，相信化驗過程中，其中一個樣本意外將病毒帶到其他28個樣本。他在巡視化驗室的運作流程後，發現化驗人員會將緩衝液（用作提煉病毒核酸）加入載有樣本的樣本瓶內，過程中會產生泡沫，「當你一打開個蓋個泡就爆，啲病毒就會污染手套、生物安全櫃及用作吸取樣本的工具」，化驗人員其後再提取其他樣本時，便會出現交叉感染的情況。

同時袁國勇亦發現化驗過程有其他不足之處，化驗室員工會將工作紙放安全欄，部分膠兜亦會重用，盛載不同批次樣本，若沾有病毒即使換手套都會污染其他樣本，「過程入面由一兩個強烈陽性，有好高病毒載量嘅樣本，再傳傳下，將嗰日其他批次樣本污染」。

他認為華大化驗室今晚應要全面消毒、生物安全櫃不能放有工作紙、每個批次只可用一個膠兜，化驗人員的手套亦只能用一個樣本批次，「離心機應將樣本裡面的泡fing走，然後先好打開抽取再做化驗」。

袁國勇又指，華大的員工每日需處理800個樣本，可能太過疲累，因而減低警覺性，認為工作量應重新分配。至於該30名驗出陽性的病人需再次檢測，如鼻咽、喉嚨、深喉唾液甚至糞便樣本，加上抗體檢測都呈陰性，就可以出院。

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華大基因袁國勇
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