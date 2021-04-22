27歲侍應租用葵芳一工廈單位，儲存及重新包裝毒品供應買家，並將海洛英放入貓糧袋作為掩飾，昨日準備散貨時被埋伏門外的警員拘捕，在工廈單位內起出市值約2,800萬元的海洛英及冰毒，部份毒品更印有雙獅地球牌標誌。侍應涉嫌販毒，目前仍被扣查，明日在西九龍裁判法院提堂。

被捕男子27歲，報稱餐廳侍應，無三合會背景，負責包裝毒品於本地分銷，並租用單位作儲存及包裝中心，被落案起訴販毒，明日在西九龍裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察黃知雯表示，警方昨午5時半在葵芳葵豐街一工廠大廈單位外埋伏，並截查剛離開單位的目標男子，在其身上撿獲一袋未開封貓糧，內藏一磚海洛英毒品。

探員隨後將他押進200至300呎的單位搜查，撿獲35磚印有雙獅地球牌標誌的海洛英、7磚以透明袋包裝的海洛英、10包冰毒，以及一包包裝工具，總共撿獲16公斤海洛英及約9.5公斤冰毒，市值約2,800萬元。

黃知雯稱，毒品包裝中心於3月初運作，裝修簡單，擺放中型包裝工具、包裝封口機，以及大量未開封的貓糧，相信被捕人士以貓糧作掩飾，重新包裝毒品。她相信，毒品供應給本地買家，行動已成功阻止毒品流入本地市場。

警方於今年2月11日，亦曾撿獲印有雙獅地球牌標誌的毒品，正調查毒品入口來源，不排除有更多人被捕。

雙獅地球牌號稱是海洛英中的名牌，原產地為東南亞金三角地區，純度高達99.9%，屬最高級第4級，因此又稱4號海洛英，由一名叫坤沙（原名張奇夫）的軍閥在緬甸創立。雙獅地球牌的包裝很簡單，用普通的油紙包裹。油紙上印有紅色的圖標，兩個獅子抱着地球，上面有一帆風順、純凈100%字樣，標誌上還寫着「提防假冒」四個字。

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