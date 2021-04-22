粉嶺塘坑村一間運輸公司昨天突遭地政總署收地。運輸公司東主指稱在仍未收取收地賠償及特惠津貼情況下，昨天突有數十名地政總署人員到來收地及拆屋，雙方一度對峙，工人稍後更拆除寫字樓的頂層貨櫃，東主父子今日透露，與地政總署商討後，限時三天要他們搬走及清理私人物品，但迄今仍未傾妥賠償事宜，不滿表示「依家收私人地，未畀錢，買嘢唔使畀錢，你又可以用住先，租都唔交，出咗憲報就話係政府，呢撻係私人地，未傾好晒啲嘢，呢個香港真係........」。

今日早上續有工人到塘坑村進行清拆工作，用作公司寫字樓的兩層貨櫃屋已拆了一層，地主梁先生表示，今日地政總署官員未有到場，昨天表示限期三日要他們清走私人物品，「佢話搵人拆，會畀返啲嘢我，冇講賠償幾時畀，圍咗就當官地，星期一（19日）仲同我哋開會，噚日（21日）就突然嚟拆嘢！」

梁先生兒子Vic指，現時只剩兩日時間搬走私人物品，他們着朋友協助搬走貨櫃屋內的家具電器，他坦言兩日時間好趕，昨日與有關部門簽署安置搬遷費的文件，惟其他包括收地費用、特惠津貼金尚未答覆，正等待上層官員跟進。

梁先生則指地政總署今年4月曾來信表示會取消特惠金，因原本計算方法，是由2011年5月10日開始計，但梁先生給予的證明卻是5月27日後，欠了十多天的證明文件。及後本月19日他補回當年4月的一些證明文件，以及求情信，以為稍後可收到特惠津貼，豈料昨日突然衝來收地，令他們措手不及。

現場是粉嶺塘坑村一幅約9,600平方呎的私人用地，當中有4,900平方呎位處古洞北及粉嶺北新發展區第一階段工程的範圍。前年5月立法會財委會批出撥款，地政總署於同年9月開始收地。

地主梁先生表示自1986年佔用土地經營運輸公司，並於2014年成功以「逆權侵佔」成為地主。其後政府展開收地，一名姓李的地政主任在2019年跟他接洽，並指當局會賠償他約760萬元。

梁續說，當時李主任口頭承諾，會為收地範圍內用作公司運營的有蓋建築物提供額外約20萬元的「特惠津貼」，並安排住在用地內貨櫃屋的兒子Vic一家「上樓」，搬入區內公屋單位。

可是去年中至今，地政總署職員兩度換人，接手的地政主任表示只能提供中轉屋；而申請「特惠津貼」的文件亦有問題。梁與部門多番交涉，至周一（19日）補交申請文件，惟對方當時並未提及今日會到來收地。

地政總署回覆《蘋果》查詢時表示，受古洞北／粉嶺北新發展區第一階段工程影響(包括粉嶺塘坑村附近)的私人土地已於2019年底復歸政府。並於2020年6月29日就在上址張貼告示，土地佔用人須於3個月內遷出；同時，多次聯絡佔用人，惟對方未能提交足夠資料證明其業務符合申領經營者特惠津貼資格，而有關住戶亦不符合安置資格。

根據署方紀錄，地政總署職員亦沒有向佔用人作出有關特惠津貼或安置安排的承諾。

署方遂於昨日(21日)展開跨部門清理土地行動，並已把相關土地移交土木工程拓展署。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568