被人擅自開拓成歷奇樂園的薄扶林舊牛奶公司牧場遺址，該處一系列建築群都被視為極具保育價值。一直關注該處保育工作的團體指，遺址本身損毀嚴重，擔心有大量遊人大玩歷奇玩意，僅餘建築亦受破壞。

牛奶公司1886年由蘇格蘭文遜爵士（Sir Patrick Manson）創立，五位富商支持下，在薄扶林興建牧場，又從英國購入80隻乳牛，在本地生產鮮牛奶，成為牧場雛型，隨後發展愈來愈大，高峰時飼養1,500隻乳牛，牧場面積由沙宣道至薄扶林區再到雞籠環，即包括現今置富花園、瑪麗醫院、華富邨等地。期間興建大量職員宿舍、牛房工人宿舍、小牧場、化糞池和焚化爐等，至1983年牧場正式關閉。

牧場雖成歷史，但遺下不少建築，包括當年飼養牛場的設施及宿舍，古物諮詢委員會2018年就將薄扶林村舊牛奶公司逾30個遺址獲評為三級或以上歷史建築。近年當局亦修復被評為一級歷史建築高級職員宿舍「薄鳧林牧場」，預計今年年中完工。

多年來一直推廣保育遺址的薄扶林村文化地境保育小組主席黃廣長表示，是次發現有人攀樹及打造吊索的位置，屬舊日牧場範圍，由於雜草叢生，過往一直人迹罕見，但隨着近月有人自發清路，人流明顯增加，加上有網紅以「秘境」作推介，疑因此被人看中打造私家樂園。

他坦言雖然不少建築物已頹垣敗瓦，但單憑這些建築，亦可感受到當時的歷史面貎，認為當局多花心思，協助復修及活化，有潛力發展成文化旅遊景點。

環保觸覺研究主任劉加揚亦指，近年郊野地方被人非法僭建情況嚴重，不排除疫情下，港人四處在郊野發掘新景點或玩意。他指市民享受郊野之餘應避免干擾大自然環境，做到郊野不留痕。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568