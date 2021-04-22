一名13歲男童，疑因對性產生好奇，竟於去年12月至今年3月期間，在網上遊戲藉詞可向玩家提供武器及裝備，誘使3名年僅9歲至12歲女童拍攝裸照及影片，並威脅公開受害人相片或影片從而要求更多裸露材料。受害女童早前報警求助，警方經調查後，昨日（21日）在觀塘區拘捕該名13歲男童，涉嫌「促致未滿十八歲的人以製作色情物品」，裸照數目多達50張，行動中撿獲兩部電腦及三部智能手機，警方咪呼籲若發現身邊有兒童遇上述事件，於網上遊戲被人誘騙拍攝裸照作勒索，應致電報警求助。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌講述案情時表示，不排除被捕的13歲男童，因對性產生好奇驅使其犯案，警方調查顯示，受害3名女童向被捕男童發放多達50張的裸照或影片，暫未有發現男童將裸照再轉載或出售，而當他收到有關裸照，亦沒有向受害人轉發網上遊戲的裝備或武器。被捕男童與三名受害人並不認識，純粹是網上遊戲平台的玩家。

戴子斌並無透露有關網上遊戲的名稱，只表示「可以畀好多人一齊玩同參與，在限定時間內完成任務，如破解密碼等，邊隻遊戲本身唔係重點，而係透過遊戲平台誘使兒童拍攝及提供裸照。」他指由去年三月至今年三月，警方共接獲8宗同類誘使兒童拍裸照的報案，當中涉及跨境犯罪元素。

戴子斌稱，任何人士誘使兒童製作色情物品，即干犯香港法例200章刑事罪行條例138A，利用、促致或提供未滿18歲的人以製作色情物品或作真人色情表演，或香港法例579章《防止兒童色情物品條例》第三條任何人管有兒童色情物品(除非在該兒童色情物品中他是唯一的色情描劃對象)，即屬犯罪，最高可判入獄5年，罰款100萬元。若作出勒索或威脅，則干犯法例210章盜竊罪條例第23條的勒索罪，最高亦判監14年。

他重申針對兒童作出侵犯、性侵犯或各類色情活動都屬嚴重罪行，警方十分重視案件，他提醒家長加強與子女溝通，留意其上網習慣，正確使用互聯網，要有安全意識，留意上載的資料有機會被轉發，他就網上交友提出建議，不要隨便接受交友邀請，不要完全相信初認識網友，不要在鏡頭前裸露身體或拍照，不要下載來歷不明的程式，並留意有金錢瓜葛的要求。他呼籲留意身邊人特別是小朋友，若遇上述事件，疑在網上遊戲被騙取裸照，或懷疑被勒索，應致電18222熱線或報警求助。

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