警方於4月21日早上約10時接獲一名市民報案，指有一名形跡可疑男子闖入一處位於落馬洲分區的村屋，警員迅速到場，並在案發現場約300米外截停一部正在離開的輕型貨車，警員向41歲非華裔男司機作出調查，並在車上發現一批懷爆竊偷來的地盤工具，當中包括通風機、磨光機、電鋸、測量工具等。並揭發男司機沒持有有效駕駛執照，警方以爆竊、被取消駕駛資格期間駕駛及駕駛時沒有第三者風險保險等罪名將他拘捕。

邊界警區重案組人員接手案件，經進一步調查後，發現被捕男子與至少4宗近日發生於落馬洲分區內地盤的爆竊及盜竊案件有關，車上撿獲的地盤工具證實為該4宗案件中被偷取的物品，總值約為港幣5萬5千元。另外，由於該男子涉嫌於其中一宗案件，在犯案逃走期間曾亮刀指嚇一名受害人，他同時涉嫌藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。警方以爆竊、盜竊及藏有攻擊性武器等罪名落案起訴該名41歲華裔男子，案件將於今日早上在粉嶺裁判法院提堂。

警方再次呼籲市民，謹記鎖好門窗，同時亦建議地盤應安裝及加強閘門的防盜裝置並啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。同時，如市民於地盤或住宅附近發現任何形跡可疑人士，請馬上報案。

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