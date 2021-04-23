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灣仔會議展覽中心舉行的寵物節，周日發生「狗咬死貓」命案，一隻只有手板大的貓B疑遭路過的柴犬咬死，事件經過至今第六日有新發展，一名25歲男子昨日被警方以「公眾妨擾」罪拘捕，他涉嫌早前於網上社交平台發表有關毒害狗隻的言論。據悉，被捕男子於事發後曾遷怒其他狗隻，竟在社交群組發出「死亡預告」，揚言在全港五區放置「毒朱古力餌」大報復。

被捕男子25歲，報稱學生，家中養有一隻貓，與案中貓主及狗主並不相識，目前仍被警方扣查。沙田警區重案組主管高級督察廖芷齊今日表示，狗咬死貓事件發生後翌日(19日)，警方發現有網民在社交平台上發佈一段毒狗留言，以示對事件的不滿，內容指他已在香港不同路邊放置毒藥，街上狗隻服食後會中毒，該段留言之後在網上廣泛流傳，引起不少市民擔憂及討論，以及讉責留言人士不負責任，留言網民隨後將留言刪走。

警方調查後，昨日在葵涌拘捕涉案男子涉嫌公眾妨擾，撿走兩部手機及一部電腦檢驗。廖芷齊承認，警方至今未在被捕男子寓所，或街道上撿獲毒餌。至於該宗狗咬死貓事件，則仍由灣仔警區跟進調查，不排除以殘酷對待動物罪方向跟進。

狗咬死貓事件於上周的灣仔會議展覽中心寵物節發生，在寵物節尾聲（18日）之際，一隻只有手板大的貓B，疑遭路過的柴犬咬死，貓主於fb講述事件，稱涉事柴犬未有戴上口罩，更指控狗主一度稱「隻狗不嬲會咬貓」，事後不顧而去。狗主其後發帖，雖然承認所養狗隻咬貓並致歉，但細節卻與貓主說法有出入。警方早前指接獲報案，初時將案件暫列殘酷對待動物跟進，至今日拘捕狗主涉嫌「妨害公眾安寧」。

貓主梁小姐事後後在fb群組「天下貓貓一樣貓群組」發帖，她表示自己是寵物節商戶員工，早前收養了事件中的流浪貓B，因難以請假，而貓B也要定時餵奶，因此便將貓B一同帶到會展上班，其間將貓B放在心口斜孭袋貼身照料。

事發一刻，有兩男女推着兩架寵物車、帶着4隻柴犬靠近，突然其中一隻沒有佩戴口罩的柴犬，將頭塞入梁小姐的心口袋，張口咬向貓B頸部，更不斷搖晃，貓B其後頸骨斷裂，回天乏術。梁小姐指控，狗主在意外後，竟表示「隻狗不嬲會咬貓」，事後更不顧而去，呼籲網民提供狗主資料，以向他們追究。

其後，網民發現涉事兩男女，經營着一個名為「方吉咬中金多寶」的寵物專頁，旋即大舉於該專頁「派嬲」。群情洶湧下，涉事專頁一度暫時關閉，至周一（19日）凌晨重開，並刊登道歉聲明。狗主稱：「好對唔住，貓貓，好對唔住，貓貓主人。今日發生嘅意外，無任何人想見到，好對唔住……無論成件事係點發生，有乜錯都係我哋主人嘅錯失。我哋知道事主好悲傷，無論我哋做乜都好，都救唔返貓貓，真係好對唔住。」

一名姓黃網民隨後被發現因不滿柴犬狗主將責任推卸到「卷卷」主人身上，在一個愛貓群組發帖，揚言已在全港五區的路邊放置「好味嘅朱古力」，指「歡迎狗主放牧式餵食」，又指會製作「有毒加貓氣味嘅『毒釘貓公仔』」放勻十八區，揚言「你唔管好佢，我咪協助你管狗囉！管唔掂呀？養少隻囉！」，措辭激進。

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