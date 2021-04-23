秀茂坪寶達邨奪命大火，住達喜樓陳氏六口之家三代同堂，女戶主、長女、幼女及2歲外孫女四人不幸葬身火海，今日是死者頭七，達喜樓貼有由互助委員會發出的告示，稱在本月25日（周日）為罹難者進行打齋公祭，同時落實同日進行籌款活動，協助生還者渡難關。至於逃出火海的陳姓（60歲）男戶主一直留醫深切治療部，今早（23日）情況由危殆轉為嚴重。

奪命火警發生於上周五（16日）凌晨3時許，今日是四名死者的頭七。達喜樓地下貼出通告，由達喜樓互助委員會發出，稱定於本周日（4月25日）下午1時至3時，在達喜樓地下旁邊進行打齋公祭。此外，街坊早前計劃籌款協助生還者渡難關。達喜樓互助委員會會長吳偉俊今日證實，已向民政署申請舉辦籌款，並獲批准，確定於打齋公祭同日（25日）在達喜樓地下進行籌款，款項將經房署轉交陳家。

事發於上周五（16日）凌晨3時許，達喜樓5樓一個3房單位疑按摩椅電池起火，全屋迅速陷入火海，60歲男戶主及時逃生，但妻子（47歲）、兩名女兒（26歲及27歲）及兩歲孫女共4人，全告喪命。事發時同住的長女女婿外出不在家，接報趕返目睹妻子上救護車，激動痛哭。消防處成立專案組調查火警起因。

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