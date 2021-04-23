近期多區鼠患嚴重，繼早前青衣長發邨薩利亞外賣意粉驚現老鼠頭後，就連沙田第一城商場也有鼠蹤！有讀者周四晚上於第一城商場內大家樂用膳期間，赫見一隻老鼠由天花板從天而降，跌落地面奄奄一息，所幸未有跌入食物或擊中人，令人關注鼠患蔓延問題。

周四（22日）晚上接近8時，沙田第一城街坊William在第一城商場大家樂餐廳用膳期間，忽然聽見一名女士尖叫，其後女士附近的食客都慌忙走避。循聲張望下，竟發現有一隻約手掌大的老鼠，懷疑由天花板從天而降，倒卧於餐廳一處空曠地面奄奄一息。

未幾，餐廳清潔女工趕至現場，拿着掃把和有蓋垃圾鏟，將老鼠掃入鏟內後，小心翼翼將老鼠帶走，其後大肆清潔消毒地板。由老鼠墮地至清潔消毒完畢，整個過程大約歷時3分鐘，大部份食客事後仍留在餐廳內用膳，人數有30多人，而餐廳職員也未作任何交代，好像沒有發生過任何事一般，讀者遂草草食完飯後離開。

William是第一城20年街坊，他指第一城屋苑和商場環境尚算衞生，坦言未曾想過在商場也會遇見老鼠，相當驚訝。不過，他指自己日後也會繼續選擇該餐廳用膳，直言「全香港好多地方都有老鼠……有時其他餐廳見唔到啫，唔代表佢乾淨」。

第一城區議員黃文萱表示，區內鼠患過去嚴重，但近年來已有改善。她指昨晚得悉事件後，遂通知置富商場總部及大家樂了解事件，大家樂亦有詳細清潔餐廳。據她觀察老鼠的死狀，估計牠誤服老鼠藥，繼而到處跑動找水喝，不排除是街外老鼠。然而就是次事件，黃亦會檢討防鼠措施，或會把商場內的老鼠藥換成老鼠膠板，以免同類事件再次出現，影響市民活動。

黃文萱更指出，過去區內鼠患最嚴重之時，晚上常見一、兩隻老鼠在垃圾房外活動，惟自去年經多番與食環及管理公司進行多次滅鼠行動，區內鼠患亦大有改善。她又表示，商場內的食肆十分清潔，「滅鼠係成功嘅，但捉佢好難，我哋都要了解吓點樣做得更好」。

《蘋果》正向大家樂查詢，等候回覆。

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