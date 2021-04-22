疫情影響美容院被數度勒令停業，疑有推銷集團伺機擴展掠水業務，殺入中醫界。「中醫妹」經交友App釣客後，噓寒問暖故作曖昧，目的為氹客看中醫，即使無病無痛，仍被游說預繳逾萬元、長達一年的中醫藥費，「美容院呃人就聽過，估唔到中醫都呃人。」中醫妹更會連環劏客，數日內再推銷過萬元的教育課程。《蘋果》放蛇約見「中醫妹」直擊氹客過程，她吹噓該為明星中醫，醫術幾乎萬能，「有朋友濕疹嚴重到流晒膿、血水，差唔多要切腳趾，最後睇醫師，而家結焦。」之後亦游說記者報讀學費近2萬元的投資課程。

Jacky去年12月經交友App結識女網友，交談數天即被帶到旺角周大福商業中心推銷投資課程，由於他無興趣報讀，該女網友即場介紹另一職員Heidi給他。Heidi開始日夜關懷他的身體狀況，不久後帶他到旺角看中醫。

「醫師就開啲調理身體中藥畀我，叫我兩星期覆診一次。」Jacky憶述診症後，職員即落力游說「調理身體機能」療程。「佢話免診金，半年要萬零蚊。」即使表明仍是學生無力支付，職員仍稱可分期付款，最終誘他簽卡，惟他無力還卡數，現由母親協助還款。

「冇病冇痛要睇半年，仲要成萬蚊。」Jacky服食一個多月中藥粉後，開始質疑受騙，認為Heidi為賺佣金才帶他看中醫，「我可能畀佢昆咗。」他不憤：「美容院呃人就聽過，估唔到中醫都呃人。」

以交友App撈客推銷以往常見於美容或健身療程，惟近半年交友App湧現一堆「中醫妹」、「中醫仔」搵食，令一心交友的純情男女被氹落沓，預繳高額中醫療程。記者經事主聯絡「中醫妹」Heidi，「地鐵站好大廣告嘅醫學美容中心，背後有佢哋support，係友好集團。」她甫見面即鼓起如簧之舌，「友好集團幫手搵甄醫師，佢70歲，行醫好多年，睇開明星嘅醫生，幫過周潤發、米雪，佢本身退休，老細搵佢返嚟幫手。」

Heidi自我介紹在一間市場推廣公司工作，每月底薪約2萬餘元，若介紹報讀課程可收1千元，「好（景）時都有三萬零一個月。」帶客睇中醫則收100元介紹費，又指公司正籌劃上市，「集團中醫有中醫，西醫有西醫，醫學上針劑類都有，有養生療程，乜都會有。」

《蘋果》另一記者以調理身體為名再約Heidi，她大力推銷中醫，「我阿媽打斑，阿爸高血壓，啲朋友脫毛，之前有朋友濕疹嚴重到流晒膿、血水，差唔多要切腳趾，最後睇甄醫師，依家結焦。」又補充每日藥費只100元，比其他收300元藥費的效果更好，更吹噓：「我哋賣service（服務），要預約㗎，唔接街客，因為太多人，做唔哂。」

當日，Heidi帶記者睇中醫時指，「由於中心唔收診金，為防止有人濫用，所以要先收500蚊按金，填我個名就只收300蚊，睇完醫生只收藥費，按金會全數退回。」記者借故無銀行卡離開，Heidi即露出失望之情。惟即使不看中醫，Heidi亦表示可以介紹進修課程，圖一網打盡。

大專生Alex正是被連環推銷的受害人，他1月底經交友App認識中醫妹Aki，豈料交友變交錢，被先後推銷課程及中醫，「扮friend關心我身體，話帶我去睇中醫。」他為不令女方失望，遂跟她看中醫，惟當時已有逾20人等候看診，他形容房間「坐爆」，「有成10幾pair人」，最後因預約爆滿無暇應診，逃過一劫。

不過此前他已被推銷報讀課程，「佢話可以試下做投資移民顧問，仲吹到好勁咁，話fresh grad出嚟第一份工做呢啲cv都唔錯。」Alex起初敷衍應對，Aki仍帶他到教育中心，Alex曾以無錢為由圖甩身，但對方指可付一半學費9,500元，甚至可帶他去申請信用卡，Alex不敵煩擾終付款離去，其後他要求教育中心退款，卻被追收數百元手續費。

至於僥倖避過預繳逾萬元中藥費的Diana仍深深不憤，她被網名Hally的「中醫仔」誘看中醫，當時輪候區坐滿一對對年輕男女，「有啲著suit嘅姐姐，同一pair pair坐喺到嘅人講緊嘢，好似sell緊嘢咁。」

其後中醫只為Diana簡單問診及把脈，過程不足五分鐘。應診後，職員向她展示療程價目表，由1,300至40,000元，建議她買為期一年逾2萬元療程，更指「日日食中藥先有效」。Hally亦幫忙推銷，「係咁講佢以前買個plan仲貴，依家可能因為疫情平咗，你除返開都幾抵吖。」

Diana覺得無稽，無病無痛仍被推銷一年療程，早已聽聞交友App美容騙局的她，頓覺墮入中醫局，表明無意購療程。惟Hally與職員夾攻氹足10分鐘，最終她為甩身，敷衍以1,300元配7天藥粉離去。事後她上網查證，為她診症中醫疑與一間醫學美容中心合作，中心曾被揭以推銷巨額美容及按摩療程，「佢哋好識玩，疫情之下都諗到另一條出路，竟然係sell中醫，咁樣呃錢，令我覺得好憤怒。」

大律師陸偉雄指，事件中如有人謊稱沒有回佣而帶客消費，或干犯欺詐，合作而知情的相關機構，包括提供服務的中醫、美容院、教育中心，亦可被控串謀詐騙，兩罪最高刑罰判監14年。「因為事主係單純朋友介紹先去，當對方話自己有睇過同一個中醫，原來係冇嘅，又冇講自己有利益，就算失實、講大話，就係詐騙。」

惟陸指，事件需視乎對方的銷售手法，若對方有技巧地隱晦其回報，「例如話有coupon，已經叫表明咗（利益），咁就冇足夠證據。」因此涉事推銷手法很難提控，亦解釋了為何在港多年來仍難以取締。

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