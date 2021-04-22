多名事主一心交友，卻被帶往醫美中心、教育中心放血消費，根據事主的中醫合約，提供服務的醫美中心，該公司男董事另持有公司曾開設的教育中心，過去疑合作的營銷公司，6名職員曾涉欺詐被捕，涉事營銷公司派人在街頭假扮做問卷調查來尋找獵物，再誘氹事主報讀課程及購買美容療程。雖然該公司已無運作，但營銷手法與今次事件如出一轍，僅由街頭撈客變成交友App釣客。

涉事提供中醫服務的的醫美中心，打開門做生意，卻不接待生客，記者發現大堂等候客人多為成雙成對的年輕男女，記者佯裝有意看診，職員卻指需有介紹人轉介。該批男女看完中醫後，會由中心職員帶到另一房間繼續推銷，完事後拿著10數包中藥粉離開。記者曾向一名拿中藥離去的女生查詢，身旁男生即時擋駕，反問：「萬幾蚊好貴咩？」女生表情茫然，不發一言，男生得知記者身份後，即帶女生匆匆離去。

根據中醫合約上印有Derma21，由Tophit Limited開設，其董事黃錦仁名下有七間公司，包括HKUE Limited。由HKUE開設的亞洲管理教育中心，2008年曾被政府以行政混亂為由，將中心的五個持續進修基金課程除名。今次眾事主被帶往報讀課程，亦有HKUE。

與亞洲管理教育中心疑有合作關係的營銷公司ENG，早於2011年被指推銷亞洲管理教育中心英語課程及另一美容集團療程，涉在街頭做問卷尋找獵物，再推薦高價課程及帶到指定公司貸款；有人指加入公司後沒被安排工作，須簽字成為自僱人士，並向親友推銷HKUE課程與美容療程，多名家長投訴稱子女加入後性情大變。警方亦曾搜查ENG辦公室，以涉嫌欺詐拘捕六名職員。

因事件廣受傳媒關注，近年ENG銷聲匿跡，惟相似營銷手法仍沿用，包括今次以交友為名，推銷為實的中醫局，不少事主都表示因事件與美容療程無關，才掉以輕心。

本報到黃申報的三個住址查詢，均查無此人。Derma21及Pretty Renew均以電郵回覆指，會提醒客人在購買前，考慮經濟狀況及了解個人需要，另設3天冷靜期，保障客戶權益，但沒回應疑有職員經交友App帶客上門的指控。另涉事提供教育課程的教育中心，否認要求學生預繳，並根據教育條例訂明收費準則，由學生自行決定付款方式，學生亦可於冷靜期內申請退款。

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