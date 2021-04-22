誤墮中醫局的事主們均稱，曾被氹簽下離奇長約，預繳一年藥費，合約更設三天冷靜期。兩名涉事女中醫對收費問題，分別以「不知情」、「收費因人而異」來回應。中醫界人士直言，鮮會要求客人預繳一年醫藥費，對中醫療程設冷靜期更是聞所未聞。消委會亦提醒消費者，預繳消費存風險，在簽約前必須留意使用期限及終止條款，以了解倘在終止服務時，是否可獲退款。

為事主診症的兩名女中醫師，分別姓甄及姓李。甄醫師坦承與美容院合作，「集團好多生意，又做教育、美容、中醫、西醫，判咗中醫部畀我。」至於診金藥費上萬元，她指收費視乎各人需要，再追問為何求醫者需由年輕男女帶上門，她即不耐煩，「你唔好理人哋咩年紀，總之人哋食得好，okay？」

記者之後表明身份向甄查詢其營銷手法時，即被職員阻撓，甄醫師不作回應。涉事姓李的中醫，則指僅遵照公司安排駐診，不清楚銷售過程，「都係打工㗎咋，淨係負責診症，其他咩都唔知。」

多名事主被游說簽約購買長達一年療程，合約設三日冷靜期，有如健身及美容療程合約。註冊中醫師徐澤昌直言，絕少聽聞中醫療程設預繳一年藥費，即使有部份以療程形式收費，如針灸、助孕或美容，僅由數次至十次不等，更從無聽聞中醫療程設冷靜期。徐醫師解釋，治療時間長短取決於病人的病情、意願等因素，很難斷言病人必須複診半年至一年。「我睇病會問客人，下次幾時複診，或者想配幾多日藥。」

中醫藥管理委員會沒評論涉事中醫牽涉的銷售手法，是否違反中醫守則，只稱若接獲中醫投訴，會按香港法例《中醫（紀律）規例》及《中醫守則》研訊，並作紀律處分。

根據消委會數字，過去3年中醫服務投訴中，針對銷售手法投訴有上升趨勢，由2018年僅佔一成，至去年上升至逾兩成半。該會發言人提醒市民，預繳式消費存兌現風險，一旦遇上商戶結業或其他情況，消費者或無法兌現已購買的產品或服務。

就相關情況，消費者應先了解中醫療程是否適合自己，特別預繳大額費用前，需細閱條款，例如一旦停止服務是否能退款。此外，部份療程設有使用期限，如未能在指定期限內完成所有療程，便浪費金錢。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文指，倘介紹者能從中獲取佣金，且積極協助推銷，而沒向消費者表明的話，有機會干犯《商品說明條例》中誤導性遺漏，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。他提醒消費者要留意合約內容，「如果合約寫到明係有中介，或者寫到明係邊個介紹，咁樣白紙黑字講到明，就難啲（追討）喇。」

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