室內設計師林祥晉拖數兼失聯事件越演越烈，繼日前《蘋果》報道，多名工人被拖數後，有業主新居裝修工程因而「爛尾」，不但要額外支付約7萬元找其他裝修公司「執手尾」，且新屋入伙延期，要多付至少5萬元租住酒店及搬運費等，損失慘重。就連林的舊拍檔亦大爆：「佢都有爭我錢呀，幾萬蚊，我都周圍搵緊佢呀！」

處境劇《愛‧回家》中飾演Bonnie的藝人林凱恩胞兄林祥晉，由上月中「人間蒸發」至今已一個多月，記者接獲被他拖數的個案一宗接一宗。業主Jodie去年底購入一個私人屋苑單位，經朋友介紹找林為新屋做室內設計及裝修。工程開始時，Jodie已支付8成工程費約20萬元，原定2月初竣工，但對方一直拖到限期日，仍有3成工程未完成，包括廚房和廁所的雲石未安裝、衣櫃格式做錯、書枱櫃無做等，「佢話啲貨未到，大陸廠delay（延誤）……每一次都話明天會落（貨）㗎喇，但deadline（限期）又deadline，結果3月中再搵唔到佢！」

當時林祥晉曾向Jodie透露自己「好黑仔」，「（佢話）酒吧走佢數，追唔返，之後話週轉唔嚟！」至3月18日，林更請求Jodie代為支付7,000元雲石貨錢，「佢話爭石廠錢，石廠唔肯交付已訂嘅雲石，叫我畀7,000元，佢再畀埋尾數，加埋1萬元，就可以攞返啲雲石！」她原本欲答允，但翌日已找不到對方。

其後林一直失蹤，Jodie感到事有蹊蹺，於是到合約上的公司地址追討，卻發現該公司2019年已搬走，她大感驚訝，因為每次與林洽談裝修事宜，都是相約在外見面，從未上過林的設計公司「KSCC」，而林在合約上蓋印卻是「名海發展有限公司」，林當時解釋自己是老闆，而KSCC則是其個人品牌，沒想到「名海發展」老闆竟另有其人。

爛尾事件令Jodie損失慘重，裝修工程不但要多付7萬元找人「執手尾」，且新屋入伙延期，要多付至少5萬元租住酒店及搬運費等。事件亦令她深感受騙，遂往報警求助，但不獲受理，現考慮入稟小額錢債審裁處追究，「佢咁後生攞晒獎又上電視，因為拖數搞成咁，冇晒前途，何必呢？」

記者追查發現，其設計公司KSCC LIMITED 於2019年底已解散，且１年前已出現週轉不靈。而最初於2017年與他合組KSCC LIMITED的舊拍檔顏先生，早已跟他拆夥，他稱一年多前曾「幫佢做嘢」卻遭走數：「佢都有爭我錢呀，幾萬蚊，我都周圍搵緊佢呀！」至於「名海發展」由一名姓莫男子持有，據莫的家人透露，二人是小學同學，莫其後到加拿大讀書，直至約3年前才回流，對於他捲入林祥晉公司裝修工程的爛尾事件，大感愕然。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568