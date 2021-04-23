本港疫情反覆，再加上出現變種病毒殺入社區，增添變數。今日本地新增一宗確診及兩宗初步確診個案。其中確診患者為一名23歲女子，居住海怡半島第10座怡麗閣；另有一名初步確診者帶變種病毒，為菲律賓外傭，住中環堅尼地道8號僱主家中。晚上8時起，開始有大批警員在兩座大廈外部署，其後海怡半島第10座於晚上8時半開始封區；而堅尼地道8號則不時有衞生署小巴出入，相信是接載居民送檢疫中心。《蘋果》在場直擊情況。

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海怡半島第10座

今日唯一的本地個案（第11726號個案）為無源頭個案，患者為23歲女子，居住鴨脷洲海怡半島第10座怡麗閣，患者在2月10日開始有鼻水，並去求診，之後留下樣本證實確診。

晚上8時，海怡半島第10座外已有大批傳媒守候，然而未見有警員行動。與此同時，有職員開始在第10座對開空地架設帳篷，以用作臨時檢測站。

至晚上8時半，政府正式刊憲，宣佈圍封海怡半島第10座。政府解釋，由於大廈出現一宗源頭不明確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府要求居民在凌晨2時前完成檢測，目標是明（24日）早約8時左右完成此行動。

封區一刻，大批警員掩至大廈大堂，其後用橙帶在對開空地劃出封鎖範圍，當中包括記者區。傳媒聯絡隊人員其後稱，有關範圍將用作設置臨時檢測站，着記者拍攝完畢取回器材離開範圍。有區議員表示，大廈有300多戶居民，由於大廈約一個月前曾被納入強制檢測，當時有約1000名居民接受強檢，因而推斷是次封區受影響居民數字亦差不多。

大廈居民梁先生剛放工，甫一回到見到大廈外大陣仗情況，在詢問記者下才得悉大廈需要封區強檢。他指自己聽到太太向他講到要封區，「太太通知我，仲以為佢玩玩吓，點知係真」，認為封區如有必要會配合。他提到自己不久前已接種了第一劑復必泰疫苗，但由於未產生足夠抗體，自己會繼續注意個人衞生。

被問及大廈環境，梁先生批評大廈渠喉狀況較差，很多已經老化甚至爆裂。他提到自己所住單位有漏水問題，「業主都唔肯整」，而如今出現確診個案令他十分憂慮，呼籲業委會應設法改善問題。

衞生署早前指，海怡半島確診者在葵涌葵昌路100號KC100 5樓YesStyle工作，與其工作的職員都需要接受強制檢測，而密切接觸者包括家人和同事，則送往檢疫中心，不過張竹君表示未有詳細數字。患者平常會去九龍貿易中心的Pacific Coffee用膳，在4月18日有與家人去過又一城商場行街，亦去過海怡半島的上海姥姥用膳。潛伏期間亦去過金鐘的Thai Basil。

中環堅尼地道8號

今日有2宗初步確診本地個案，其中一宗患者為一名菲律賓外傭，患者在3月27日乘坐5J272航班抵港，在西營盤的華美達酒店接受檢疫，至4月17日離開到僱主在中環堅尼地道8號的家中。患者在4月19日去過中環萬邦行做體檢，之後有去過入境處8樓及皇后大道中錦安大廈的僱傭公司。病人的化驗出N501Y的變異病毒株。

記者晚上8時到堅尼地道8號外視察，發現已有警車警員和衛生署小巴堅尼地道外部署，同時有身穿全副防疫裝備人員進入大廈停車場。由於大廈私隱度甚高，難以拍攝大廈內情況。至晚上接近9時，衛生署小巴開始駛入堅尼地道8號停車場，相信是接載居民送檢。

翻查資料，位於堅尼地道8號的豪宅「8 Kennedy Terrace」，前身是東亞銀行李氏家族祖屋，創辦人之一李冠春曾作自住之用，後來獲准拆卸興建豪宅。該廈一單位過去曾捲入李氏家族爭樓案，牽涉前教育統籌局局長李國章及其兄李國寶控制的公司，以及其胞姊李志端。

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