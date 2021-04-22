「我唔想失去個女性朋友呀。」已付萬多元中藥費的Jacky，即使知道被當水魚，仍不願觸破這個情緣泡沫。在同一個交友App，有人一心交友，卻遇上立心撈客的異性，為防事主在冷靜期退款，「中醫妹」、「中醫仔」會繼續扮演乖女、暖男，最終令事主損失金錢，之後便轉趨冷淡。有事主坦言，被騙去信任才是最大傷害，日後不敢再於網上結識異性。

「我鍾意佢成熟，對我好關心，成日同我傾心事咁。」Jacky經交友App認識中醫妹Heidi，隔天便約見中醫，「我唔想佢難做，咪簽咗萬幾蚊卡數睇半年中醫囉。」他表示，起初不認為Heidi騙他，因簽卡後數天，她仍不時問候，提醒他要依時服藥及復診，「感覺到佢真係好關心我」。

直至記者向Heidi放蛇，他仍擔心稱：「你哋係咪篤爆咗？佢覆messege慢咗好多，同以前好唔同。」他坦言，仍懷一絲希望自己是個例外，「佢而家仲肯出嚟同我食飯、仲肯陪我行街。」

有人寧願繼續當局者迷，有人卻後悔沒及早醒來，同墮中醫局的劉小姐指，在交友App結識網友Sam交談不久，對方已毫無保留向她傾訴，包括父母離異、曾遭欺凌的經歷等，常交代日常行蹤，「感覺係一個好真嘅人，會講好多自己嘢畀我聽。」Sam又會對她說：「我哋傾得都幾開心。」他在劉面前亦表現細心一面，會主動關心她的身體狀況，「會問我有冇M痛、頭痛嗰啲。」

數天後，Sam成功氹劉約見中醫，劉終花去13,800元購買中醫藥費，在3天的冷靜期內，Sam仍交足戲，甫離開即表示要「買個杯畀我飲藥。」其後數天，每日準時問她「食藥未？」暖男上身的Sam每日不間斷傳中藥相給劉，表示自己正「隔空」陪劉小姐服用中藥，務求令她覺得二人同看中醫。

劉憶起Sam之前曾無故問起她有否看連登，「無啦啦話唔可以信晒網上面嗰啲嘢。」她當時不以為意，現回想覺得他一直有備而來。劉表示曾相信Sam為人，最後卻被騙，「覺得係呃咗信任，感情又未到嘅。」她直言日後不會再使用交友App，「覺得（騙案）防不勝防」。

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