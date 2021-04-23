東涌迎東邨發生昨（22日）晚發生童黨欺凌事件。一名灰衣少年遭3名黑衣童黨包圍，其後更遭童黨起飛膝、批踭鋤背襲擊，發現街坊拍片後更出言威嚇。警方目前將案件列作襲擊致造成實際身體傷害，正追緝涉事3名童黨下落。據了解，事源於其中一方打機勝出後，疑因態度問題招致對方不滿，最後爆發爭執，釀成衝突。

迎東邨街坊拍攝到事發片段，其後片段在街坊群組之間廣為流傳。片段全長15秒，未有拍攝到爭執原因，只見3名黑衣童黨包圍推撞一名灰衣少年，灰衣少年未有還擊，只是舉手阻擋並不斷後退。

然而，黑衣童黨們得勢不饒人，即使旁邊有街坊圍觀，也沒有理會繼續追擊，其中一人急步衝前兩度起飛膝，重重撞向灰衣少年的臉部，隨後另一名黑衣童黨也「唔執輸」，上前用手肘鋤向灰衣少年背部。

片段完結之際，有童黨發現街坊拍攝，竟威嚇「學人影相？」，另一名童黨聞訊隨即問「邊個邊個？」，似乎是想找出拍攝街坊。其後片段就此完結，未知後續發展。

警方表示，一名保安昨晚7時許報案，指一名少年在邨內被另外3名少年以手及腳襲擊，施襲少年得手後逃去。

警員到場調查後，初步調查相信4人較早前曾因瑣事爭執。據了解其中一方打機勝出後，疑因態度問題招致對方不滿，因而爭執，其後釀成衝突。案件列襲擊致造成實際身體傷害，交由大嶼山警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。遇襲少年姓李14歲，面和手受傷，清醒被送往北大嶼山醫院治理。

有居住在東涌10多年的街坊透露，迎東邨逸東邨一帶童黨問題嚴重，經常都會看見邨內空地有10多童黨聚集，至少已持續7、8年。近一年因疫情關係，問題更加嚴重，令家長們提心吊膽，呼籲警方和區議員改善情況。

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