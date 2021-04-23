昨日（22日）傍晚6時許，中區羅便臣道名校英華女學校，一名14歲中三生在籃球場昏迷，。老師發現後隨即報案，救護員到場將她送院搶救，可惜回天乏術。

據知該名女生姓梁，是籃球隊隊員，本身為B Grade隊球員，至今年被提升至A Grade隊 ，昨日下午4時放學後練波，原定晚上7時結束，豈料臨近完結昏迷，當時仍有呼吸脈搏，惜送院搶救後不治。

英華女學校校長關翰章今日（23日）向家長發通告，指全校師生深感哀痛，向女生家屬致以深切慰問。學校即時啓動「危機處理小組」，由教育心理學家、學校社工及教師，為有需要的學生提供情緒支援，協助他們紓緩情緒。

英華女學校是學界籃球傳統強隊，翻查香港學界體育聯會資料，英華女校曾奪得4次全港學界籃球馬拉松冠軍，分別是1995-96年度、2000-01年度，以及2002-03年度和2003-04年度兩連霸。最近一次奪冠於去年1月，以42：37反勝漢華中學，奪得港島區D1女子組A Grade學界冠軍，是該校自2009-10球季首次於港島區D1重登后座。

英華女校籃球隊員訓練期間猝死，有校友報料指，該校排球及籃球隊於學界排名高，因此操練特別嚴格，比賽前一個月更要進行地獄式訓練。校友稱，學校午飯時間原訂一小時，惟基於訓練，隊員只有20分鐘進食，「等飯都要時間，好多同學都唔食，或者只係食杯麵、芝士腸」，放學後，更需由下午4時操練至晚上7時，學生體力嚴重超支，「日日都係咁，無晒私人時間」。

該名校友指，有關籃球隊今年曾有中一成員，於操練期間不支暈倒。校友表示，雖然並不認識猝死女學生，惟今早獲校長轉告消息，頓感難過。據悉，校方雖安排社工為籃球隊員提供輔導，惟社工與隊員甫見面即追問，「近排係咪有比賽？」，校友批評：「唔係關心同學嘅心理，係關心個比賽。」

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