沙田新翠邨一名13歲女童前日（21日）在梯間險些被強姦，幸她大叫及跑走，色魔隨即被嚇怕逃走。女童返回住所報警求助，事隔一天，警方昨（22日）拘捕涉案42歲男子，涉嫌企圖強姦。

被捕男子報稱無業，獨居紅磡，家人則居於沙田區。沙田警區刑事調查隊第五隊主管林雅詩表示，當時身穿學校運動服的女童放學回家，其間遭色魔尾隨，正當她途經後樓梯間，色魔便向其下手；惟女童即時大叫求救，對方才停止並逃離現場，女童受驚逃回家，其後報警。警方經調查後鎖定男子身份，至昨日傍晚近6時在土瓜灣益豐大廈單位拘捕該名42歲男子。

警方指男子與受害女童互不相識，相信犯人藉機於區內街上隨機尋找目標犯案。消息指，被捕男子約1.7米高，身材略胖，後腦位置束小辮子，犯案時身穿白衫深色褲及拖鞋。

警方又指案件正進行刑事程序，故不便透露色魔的犯案詳情及包括刑事記錄等個人資料，呼籲市民如有受害人或目擊色魔行蹤，可與沙田警區刑事調查隊第五隊聯絡，電話3661-2550。

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