黃店阿布泰國生活百貨於本月8日突遭海關搜查，指未按消費品安全條例貼上中英文標籤，撿走逾8,800件貨品並拘捕男董事，惟事後多日市面其他不少店舖繼續有售無雙語標籤貨品，未見海關執法。事隔逾兩星期，海關今日指共收到約400宗涉及產品安全標籤的舉報，重申如發現違規會執法。民主黨消費權益政策發言人袁海文批評海關有選擇性執法之嫌，促向公眾清楚交代。

阿布泰被海關搜查後，連續數天本報記者巡查市面，發現不少店舖同樣售賣無雙語標籤貨品，但海關沒執法。本報今日再追問海關，發言人回覆稱，由本月9日至22日，部門共接獲約400宗涉及產品安全標籤的舉報，涉及包括不同連鎖零售店集團和個別零售店鋪，當中有部分舉報因涉及食品，不屬相關法例規管而未能處理。

發言人沒正面會應會否對其餘違規店舖執法，僅重申海關正跟進其餘的舉報，並安排巡查及試購，如發現有違規情況，會採取執法行動。

身兼深水埗區議員的袁海文認為，事件令人質疑海關執法沒有同一標準，「絕對畀公眾覺得係選擇執法！之前就大義凜然（搜阿布泰），點解嗰啲（其他違規店舖）又唔高調執法？尤其已經過咗咁多日，嗰排忙都忙完唔係藉口，好應該出嚟交代！」他形容海關在市民心目中，「算係一直有信任度，但如果刻意無視舉報唔做嘢，就只會失公信力」。

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