新界南總區刑事部聯同荃灣、葵青、沙田及大嶼山警區人員根據線報及經深入調查後，於周四（22日）起一連二日進行反罪惡行動，突擊搜查區內的工業大廈，搗破荃灣區沙嘴道一工業單位的無牌酒吧，另外又在其他工廈內發現3間派對房間正在違規營業，並於葵涌區的工廈內發現兩間違規營業的派對房間。

行動中，警方共拘捕18男1女，年齡介乎16至50歲，分別涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「販毒」、「藏毒」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，109九名男女，年齡介乎16至55歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方撿獲一批酒精飲品及小量毒品，被捕男女現正被扣留調查。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568