昨日本港新增一宗確診及兩宗初步確診個案，其中確診患者為一名23歲女子，居住海怡半島第10座怡麗閣，政府昨晚刊憲將海怡半島第10座封區通宵進行強檢。政府解釋，由於大廈出現一宗源頭不明確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。昨晚約10時正左右，開始有居民陸續落樓接受檢測。有區議員表示，大廈有300多戶居民，由於大廈約一個月前曾被納入強制檢測，當時有約1000名居民接受強檢，因而推斷是次封區受影響居民數字亦差不多。

因應中學文憑試開考，是次封區對考生有特別安排。政府表示如受限區域內有考生須參加文憑試，而未有4月21日至23日期間的陰性結果證明，考生應盡早前往臨時採樣站，表明其考生身份及提交相關文件（包括准考證），可獲檢疫人員為其優先檢測，盡早讓考生取得檢測結果。

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