警方在本周三（21日）至本周五（23日）執行反罪惡行動，打擊西區區內的不法行動和針對黑社會的收入來源，一共拘捕40人，部分人有黑社會背景。行動搗破區內一個毒品分銷中心和兩個非法麻雀賭檔，並防止了一場黑幫械鬥發生。

西區警區刑事部和特別職務隊人員近日搜查區內處所，其中包括一間位於香港仔酒店，拘捕23男17女、共40名本地人士，年齡介乎17至79歲，部分人有黑社會背景。他們被捕的罪名包括有「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「管有毒品吸食工具」、「管有攻擊性武器」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」和「經營賭博場所」。部分人亦有違反限聚令，被警方處以五千元的定額罰款通知書。

警方在行動中共撿獲70多克可卡因、5克大麻、一批毒品吸食工具、一批賭博工具和一批相信用作械鬥的牛肉刀。西區警區總督察（刑事）侯禮文指，今次行動搗破了一個位於香港仔某間酒店的毒品分銷中心。他表示，根據調查所得，相信有毒販藉着酒店房價因疫情下調的契機，以約100至200元的日租，於每日同時租用多間不同房間以儲存、包裝和交易毒品。他指該販毒團夥已運作約一個月，並相信是次行動已瓦解一個由黑幫操縱的販毒團夥。

此外，警方亦在一架停泊在香港仔某停車場的偷車內，找到一批包括牛肉刀在內的武器，其後拘捕一批有黑社會背景的人士。侯相信這批人士利用這架偷車作為流動武器庫，以準備與另一黑幫進行械鬥。他補充指這批被捕人士是因與另一黑幫有金錢糾紛，才會準備武器用作報復。

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