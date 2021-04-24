黃大仙區某一個公園，今早再度出現貓頭鷹在樹上築巢繁殖，吸引近百攝影愛好者「龍友」日夜守候拍攝，「龍友」搬來長鏡頭及腳架爭取有利位置取景，爭取拍下剛出世的萌爆貓頭鷹BB。康文署亦如以往在公園築起圍欄，禁止市民接近樹巢，以免貓頭鷹生活受到滋擾，並提醒因有限聚令限制，要保持1.5米距離。

據晨運的街坊透露，過去幾年貓頭鷹均有到來公園繁殖，僅在去年失去蹤影，在約3星期前再度看到貓頭鷹出現及生下BB，貓頭鷹媽媽由朝到會睇住BB，如果有東西走近就會被啄，「去睇吓啦，啲貓頭鷹幾得意㗎，不過唔好用電筒照佢哋」。

有「龍友」表示，「唔知點解，上年貓頭鷹冇嚟到，有啲人係到守天光，我5點鐘嚟到，見到起碼有成10個人係到。今年貓頭鷹生了6隻BB，媽媽係到睇實，呢幾日應該會出巢，貓頭鷹BB出巢後，會越爬越高，好難影到，但有啲人就鍾意影佢地傻吓傻吓個樣」，雀仔有警戒範圍，如果走得太近，雀會向人襲擊或棄巢而走，亦唔可以用強光照牠們，生產前後約4星期，貓頭鷹便會飛走。

過往多年都有貓頭鷹在該公園大樹的洞內繁殖，貓頭鷹BB出生後，貓頭鷹媽媽出外覓食然後餵養BB，當長出羽毛BB便會學飛，並不時跳倒樹下萌爆地東張西望，「龍友」則大喜拍下珍貴沙龍，但3年前有市民報警，指有龍友拿電筒用強光照影貓頭鷹一家。當局其後呼籲市民愛惜野生動物，並切勿以閃燈或燈光等干擾貓頭鷹。

根據《野生動物保護條例》，香港的野生雀鳥（包括貓頭鷹）均受保護，任何人干擾野生雀鳥、鳥巢及鳥蛋，均屬違法行為。 一經定罪最高可被判罰款10萬元及監禁一年。

2018年5月初，區內遊樂場亦曾出現5隻貓頭鷹BB，吸引近百龍友日夜守候拍攝，但有缺德市民為影靚相，連續數日以大光燈或手電筒照向鳥巢，令貓頭鷹一家七口不勝其煩，搬巢「避風頭」。

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