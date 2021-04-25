屯門青翠徑一間護老院前晚（23日）發生謀殺案，一名長期卧床並需輸管餵食的八旬院友被發現面有血迹、雙眼瘀腫昏迷床上，送院證實死亡，警方懷疑死者曾被襲擊，事後拘捕另一名患柏金遜症和妄想症的七旬院友。警方今日（25日）暫控一名70歲男子一項謀殺罪，案件明日（26日）上午在屯門裁判法院提堂。

現場是青翠徑11號富康安老院，死者為85歲姓譚男院友，他2017年入住，因行動不便長期卧床，需用輸管餵食。前晚9時許，護老院職員報警指發現姓譚事主昏迷床上，面有血迹，雙眼瘀腫流血，送院證實死亡。警方翻查閉路電視，並撿獲染血剪刀，在護老院職員察覺死者受傷前約15分鐘，有男院友兩度進出死者房間，該男院友第二次離開房間時手持懷疑剪刀，閉路電視亦拍到男院友棄置兇器，警方其後拘捕一名70歲涉案院友。

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