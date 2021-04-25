北角堡壘街偉文大廈昨晚揭發雙屍命案，一對八旬夫婦雙雙身亡，83歲姓容男戶主被兒子發現在住所單位內上吊，其85歲姓譚妻子昏卧床上，夫婦送院搶救後均告不治。多年街坊得知慘劇後均感到婉惜，慨嘆長者有自住物業，便恍如毋須其他支援，被政府忽略。

據知，女死者患柏金遜症，要家人貼身照顧，夫婦結婚多年，案發單位是兩人於1984年以50萬元購入。消息稱，由於丈夫年事亦高，本身病患纏身及有腳痛，近日曾透露照顧病妻感到吃力。據街坊透露，死者夫婦有子女及孫，孫兒讀大學，但子孫不同住，往時兩夫婦表現恩愛，出入都會手拖手。居住偉文大廈接近30年的81歲街坊林先生稱，以往見倆夫婦出雙入對到附近購物，見面都會打招呼，「（容太）以前自己行，最近冇出入，起碼個幾兩個月，以前成日一齊出去買嘢」。

不過，林先生坦言個多星期前只見容先生獨自出入，面容略顯憔悴，「平時有打招呼，嗰次見到佢就唔睬人」。林對事件感到可惜，認為男事主可能情緒受困但缺乏支援。

另一名頭髮斑白的居民邱先生亦慨嘆，政府忽略有自住物業的長者需要，他聽過友人分享經歷，「你有樓有盛，政府唔支援，你要冇晒物業，仲要存款少佢先幫你。」他解釋，長者有樓都是自住，但可能想請工人照顧自己及老伴都無錢。

邱先生以自己家庭為例，慶幸妹妹願意聘用有少少醫護常識的女傭照顧高齡媽媽，「咁就安樂啲，如果唔係真係難頂呀，我哋又要搵食」，希望政府多關心長者福利。

申請津貼怕審查 疫情窒礙聘請照顧者

老人權益促進會執委陳鑑銘表示，現時雙老照顧情況普遍，可能長者單方或雙方都有長期病患，對負責照顧對方的老伴或照顧者來說，均有機會構成壓力。例如，以往兩老可以結伴出入，假若其中一人或雙方病情惡化，重擔就會落在負責照顧者身上。隨着本港人口老化問題嚴重，陳認為除了長者支援，照顧者的支援同樣重要。

陳鑑銘續說，雙老家庭面對的壓力有幾方面，包括經濟因素，例如長者經常要覆診、需要聘請照傭工甚或專業人士照顧的話，都會造成經濟壓力。

他又提到，雖然當局有提供長者生活津貼，社區服務機構亦有資源向長者提供服務，但是否有效去到長者身上，長者是否懂得主動去求助及運用，都要靠外界動員互相協助，包括社區倫理關係，社區中心義工提供探望及轉介服務等。

此外，陳透露， 有長者可能恐怕申請政府津貼需要資產審查而卻步，而當局提供的照顧者津貼，主要服務對象為低收入家庭，且資助額不高。再者，現時公營服務輪候時間往往十分長，例如申請家居照顧服務，可能排期一年半載，以致部份家庭放棄。

且疫情已持續一年多，對有需要請外傭照顧的家庭增加困難，外傭來港要檢疫，時間被拖長，甚或最近禁止個別外傭輸出國的航班來港。因此，本地家務助理現時亦十分搶手，亦非個個家庭能負擔，種種因素都窒礙有需要家庭聘請照顧者的意欲。

這是４年內第６宗「雙老家庭」悲劇，根據資料顯示，2018年香港大學與社聯合作，對1,115名雙老家庭成員進行調查，發現有接近一半受訪的雙老家庭照顧者，每周作出超過40小時的照顧，過程中須放棄個人興趣，無法再像以往一樣自主人生。有學者指出，雙老家庭普遍面對四大難題：生活習慣改變、經濟困難、照顧者本身健康惡化及情緒困擾；建議當局應設立登記制度，由前線社工或義工盡快找出需要協助的雙老家庭，及早向隱蔽的雙老家庭提供援助。

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