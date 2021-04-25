一名男子駕駛保時捷私家車，早上7時許，沿半山寶珊道上斜期間，失控衝落樓梯直鏟30米下樓梯底，險撞干德道41號聯邦花園鐵閘，警員及救護員接報到場，34歲姓潘男司機臉紅紅，接受酒精呼氣測試證實超標，涉嫌酒後駕駛被捕，他沒有受傷，但腳步不穩，經救護員檢驗後，由警員扶上警車接受調查。據悉，有人昨晚10時許與友人飲酒消遣，今早駕車返半山寓所期間肇事。現場樓梯部份撞毀，地上遺下車輛碎片。

意外發生現場可說是堀頭路，在寶珊道上斜最頂位置，旁邊是斜坡工程，有小路上張保仔徑行山徑，另外一邊便是樓梯級。樓梯闊度為2米20厘米，保時捷車身闊度約1.9米，足夠整部保時捷駛過，而梯級高度約15厘米，梯級闊度30厘米，中間有數個小平台，全長共有42級樓梯級，由路口衝落樓梯底全長34米，保時捷衝落樓梯時僅右邊擦向山坡，部份梯級被撞碎石屎，直至衝落樓梯底距聯邦花園鐵閘2米始停下，左車身被鐵欄撞凹，鐵閘幸未有損毀。

意外後約早上11時，拖車公司到場將保時捷拉回路面，據悉拖車費約1.5萬元，潘的妹夫亦到場，為潘取回個人物品，包括在車尾箱撿走一部嬰兒車。

同款Porsche Macan S規格

引擎︰2,997cc V6 Turbo

馬力︰340hp

扭力︰460Nm

波箱︰七前速PDK自動波，四驅

車身體積：4,681 X 1,923 X 1,624mm（長Ｘ闊Ｘ高）

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