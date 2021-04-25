北角堡壘街偉文大廈昨晚揭發雙屍命案，一對八旬夫婦雙雙身亡，警方今午交代案情，指83歲姓容老翁與年長兩歲的妻子結婚逾60年，二人育有2女1子，10年前妻子開始患上柏金遜症，老翁擔起照顧病妻的責任，任勞任怨，直至去年底老翁身體狀況欠佳，行動不便，擔心未能繼續照料妻子，於是向家人透露其難處。

54歲的兒子早年已搬離上址，但近日因父母身體狀況不佳，在月初向公司申請一個月大假，搬回案發單位與父母同住，方便照顧，詎料昨日他返回住所時，驚見父親在客廳用窗簾繩上吊，遂到廚房拿刀斬斷繩索救父，其後又發現母親躺在床上，口吐白沫，於是報警，二人由救護車送院搶救，可惜在5分鐘內相繼離世。

警方在屋內撿獲二人遺書，內容提及尋死意念及交代身後事，單位內未有發現打鬥及掙扎痕迹，但在女死者的頸部有瘀痕，懷疑曾被人襲擊，稍後將安排驗屍，以確定兩人的死因。警方將案件改列作謀殺及自殺案處理，交由東區警區重案組調跟進。

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