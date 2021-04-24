人氣唱跳組合MIRROR，因ViuTV選秀節目《Good Night Show 全民造星》選出12位成員組軍，18年11月宣佈出道，他們複製了韓國男團的成功模式，成功彈起爆紅，氣勢一時無兩。

MIRROR「12子」包括姜濤、AK、Ian、Jer、AL、Lokman及呂爵安（Edan）等，出道49日即在九展開騷。近年MIRROR氣勢更盛，各成員分別參與不少ViuTV電視劇《太平紋身店》及《男排女將》等，同時揚威多個音樂頒獎禮。

MIRROR演唱會反應熱烈，黃牛飛一度炒到癲價，高峰期一張1280元門票被炒至8000元，隨着政府放寬入座率75%，門票始有所回落，下月11日最後一場，1280元門票炒至4380元，同日780元門票要2880元。

經理人花姐（黃慧君）呼籲歌迷小心，不要隨便搶購來歷不明的黃牛飛，希望警方盡快把騙徒繩之於法。至於有傳陳慧琳無意在今年紅館聖誕和跨年檔期舉行演唱會，MIRROR可能入紙申請，花姐表示現階段言之過早，現時主要做好下月演唱會，但明年公司是有計劃讓MIRROR進軍紅館。

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