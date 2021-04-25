「媽媽6月生日，我哋希望同佢慶祝，希望佢可以早日做到移植手術」。患上「原發性肺纖維化」、肺功能不足兩成的暖心媽媽甘雪貞，近日病情惡化，吸氧濃度雖已增至35%，但健康精神仍日漸衰竭，整日昏昏沉沉，家人雖按院方安排每日給她服食減慢肺纖維化的藥物，但明白對她幫助不大，現時病情極不樂觀，家人引述醫生指換肺才是續命唯一方法，盼望有心人捐出去世親友的雙葉屍肺，救活甘媽媽。

56歲女子甘雪貞是三子之母，三年前突患上罕見的原發性肺纖維化，去年底惡化確診診為末期，其長女兒Icy 指現時母親屬於肺部移植輪侯冊中首位，但一個月來仍未有移植消息，眼見已無法下床的母親日漸衰弱，生命每天流逝，十分傷心及無助。

從事藝術策劃工作的 Icy稱，母親年輕時愛聽流行曲，她兒時耳濡目染亦受啟發對音樂有興趣，其後母親亦讓她學習音樂，成就了她現時的事業。她說，上月曾策劃一次演出，當中亦用了一張母親跟外甥的照片，當時曾希望帶母親出席，讓母親見證自己的事業，可惜母親病重無法出席成為遺憾，但她仍希望母親康復後，可以出席下一次演出。今年6月是甘媽媽的57歲生日，Icy指往年家人都一起慶祝，今年亦祝願母親早日康復。

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