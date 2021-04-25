黃大仙區某一個公園，昨日再度有貓頭鷹媽媽在樹上築巢繁殖，引來大批「龍友」日夜守候拍攝樹上的萌爆貓頭鷹BB，其中一名年約10歲的男童，在爸爸的陪同下到場「打雀」，樹上榭下的一老一嫩相映成趣。

《蘋果》今日再到場了解，仍見到數十名「龍友」手持長鏡頭，紛紛對準樹上的萌爆貓頭鷹BB，當中一位男童的身影格外引人注目。他功架十足，純熟地操控着一支長鏡頭，即使被眾多比他高的腳架和成年「龍友」所包圍，其姿勢亦毫不遜色。

「𠵱家就有6隻，有兩隻已經出咗巢啦！」現年11歲的小六生Brian，今早11時半已和父親到場捕捉貓頭鷹的身影。有近3年「打雀」經驗的他表示，今日雖然有少少天陰，但天氣尚算不錯，可以拍到貓頭鷹。對話間，快門聲響過不停，Brian的雙目未曾離開過相機的觀景窗（Viewfinder），只為了把樹上貓頭鷹的可愛動態捕捉下來。

Brian向記者透露，之前曾因學校考試，錯過拍攝罕見雀鳥「彩䴉」的機會，令他感到無奈，所以今次希望可以拍到貓頭鷹的珍貴畫面。他又指爸爸並非雀鳥愛好者，每次「打雀」都令他乾等，所以爸爸不時有怨言，「不過都氹到佢帶我嚟」。不過，他指「打雀」只為興趣，不會以此為將來的職業，「啲相都係做個記錄，自己擺落本相簿度，自己慢慢睇。」

Brian的爸爸郭先生表示，兒子自小學四年級起對拍攝雀鳥產生興趣，「佢有一次因為紅眼症返唔到學，就落公園攞住部傻瓜機四圍影，影影吓影到啲雀仔就覺得好得意，就開始（拍攝雀鳥）」，他特意為兒子買入一支約值9,000元的長鏡頭，卻未曾想過自己會因此變為「書僮」，「鏡頭又重，咁變咗跟出跟入囉，成日我都要幫手去拎吓腳架。」

儘管鏡頭的價錢並不便宜，但郭先生並沒有要求兒子用零用錢補貼，「最主要係佢讀書嗰度乖乖哋...如果佢keep到咁嘅成績，有個活動有益身心嘅，咁我覺得ok囉」。 郭先生亦曾替Brian的攝影作品報名參賽，最終獲得優異獎，「佢影嗰張相，翠鳥個嘴陽光反射就好閃嘅，呢張幾過癮喎，咪send過去即管參加吓」。

郭先生坦言自己為兒子的興趣作出不少犧牲，因周未不時都有罕見雀鳥出沒，令每個周末的親子時間變成與雀為伴，「𠵱啲嘢一瞬即逝，今個禮拜唔去，下個禮拜未必有，變咗有時心軟，咪跟佢出嚟，一跟就跟成日，唔係咁多時間做自己嘢」，但他認為作為父親，最大心願都是兒子開心快樂，所以少少犧牲何足掛齒。

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