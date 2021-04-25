馬鞍山恆安邨一名獨居女子上周五（23日）遭一名賊人入門爆竊，女事主驚醒撞破遭賊人揑頸，生死關頭她哭求「留返條命畀我見個女」，賊人心軟鬆手空手逃去。女事主事後在fb帖文，親述案發經過，又展示傷勢照片，清楚見到頸部有明顯血痕。沙田警區刑事調查隊接手調查案件，至昨日拘捕一名37歲報稱文員的男子，涉嫌入屋爆竊。

4月23日凌晨1時，警方接獲一名女子報案，指其馬鞍山恆安邨恆江樓的住所遭人入屋爆竊，當時女事主正在睡覺，突然見到一名男子入內搜掠，並騎在她身上，用雙手扼頸。女事主不斷反抗，遭賊人用布塞口，並聲稱只到場劫財，之後更用布遮擋女事主面部，之後逃離現場。

女事主向警方表示並不認識賊人，由於她面、頸及手部受傷，之後由救護車送往威爾斯醫院治理，經敷治後已經出院。事件中，女事主損失一個鎖頭、防盜眼、一抽鎖匙及兩個枕頭袋，並無其他金錢損失。

警方翻查閉路電視片段，其後鎖定一名男子，至昨日（24日）下午3時在馬鞍山一單位內，以「入屋爆竊」拘捕一名37歲姓蕭男子，他報稱文員，現正被扣留調查，警方在單位內亦搜獲犯案時所穿衣物及一部手機。

據知，單位門身被劃上Ｘ記號，警方不排除是舊有痕迹，而賊人將防盜眼偷走，可能想帶走證據。至於賊人的犯案動機是入屋爆竊，估計他是隨機找尋目標犯案，不排除他取得單位鎖匙而入屋爆竊。

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