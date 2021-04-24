「佢（姜濤）全民造星得到冠軍後，我就好鍾意佢」，加入MIRROR成員「姜B」歌迷會的21歲女鏡迷，為撐偶像四出撲飛，不幸撲入騙徒陷阱，網上騙徒訛稱有「靚位」平飛出售，她不虞有詐先後購買6張門票，損失9000元。

遇騙女學生Michelle，就讀副學士學位，是MIRROR歌迷，最愛姜濤，「佢全民造星得到冠軍後，我就好鍾意佢」，Michelle參加姜濤歌迷會，曾與姜濤合照和聊天，盛讚偶像好人，並把於歌迷會購買的姜濤公仔放在睡房，朝夕相對。

Michelle得知MIRROR即將舉行演唱會，曾於「快達票」搶購門票，但網站一直塞車，她四出打聽有否黃牛飛出售，在IG聯絡一名賣家，賣家聲稱出售是1280元門票，另加320元手續費，合共1600元，聲稱可以安排第三排「靚位」，她認為相對被炒至8000元的門票，這個價錢算便宜。

Michelle於是扑鎚購買兩張5月10日門票，與朋友一起觀看，賣家要求支付寶過數，3月29日在便利店匯了3200元，其後官方再宣布加開5月11日一場，Michelle再聯絡賣家詢問，對方表示有飛，她再買兩張合共3200元，賣家聲稱4月7日港鐵站交收。

賣家當日突聯絡她表示暫時未取到門票，並指有11日第一排座位門票，問她有否朋友需要，並指基於她幫襯兩次，給她最優惠價每張1300元，Michelle再替朋友買下兩張，前後合共匯了9000元給他。

Michelle表示，之後賣家如人間蒸發，一直無法聯絡上，她懷疑受騙，本月12日報警，行到灣仔警署門口前，突收到賣家來電，聲稱本月14日交飛，否則原銀奉還，結果又一次食言，她忍無可忍，本月16日正式報警。

同時，她在網上搜尋，並在IG一個群組講述自己被騙經歷，發現被騙的還有其他人，連日來聯絡到其他苦主，合共10多人受騙，懷疑是同一人所為，有傳該騙徒行騙多年，有網民人肉起底，指騙徒早年曾以出售海洋公園門票行騙。Michelle表示，她所購買的6張門票中，自己要兩張，其餘4張屬於三名朋友，自己有替人補習賺錢，其他託她買飛的是普通學生，1600元不是少數目，令她感到虧欠，希望早日把騙徒繩之於法。

警方表示，灣仔警署於四月十六日接獲一名21歲女子報案，指自己於今年3月期間向一名男子購買數張表演門票，支付約9000元，其後卻未能取得門票，報案人懷疑受騙，於是報案。案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由西區警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

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