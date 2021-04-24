人氣男團MIRROR的兩周年演唱會掀起撲飛熱，兩度加場下門票仍極速售罄，一對「表兄弟」騙徒早前混入一間貿易公司，「表哥」聲稱是英皇娛樂前員工在娛樂圈人脈廣闊，又認識ViuTV中人能夠預訂大批內部門票，MIRROR上月公佈開演唱會，至少六人託「表哥」撲飛結果齊齊中伏，「表兄弟」收下10萬元後無影，6苦主報警助。在演唱會一票難求下，MIRROR經理人花姐呼籲鏡粉小心防騙。

出道僅三年的MIRROR，繼2018年舉行第一次演唱會後，將於下月6日至11日在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行《One & ALL》演唱會，門票分380、580、780及1280元，九展原本有3600個座位，因疫情關係，只開放一半座位，上月29日政府雖然宣布放寬入座率75%，MIRROR兩度加場仍一票難求，1280元門票更被炒至癲價8000元一張。近日有騙徒假冒ViuTV職員在IG賣門票，20鏡粉被騙8萬元。

在貿易公司工作的Mary是替表弟訂票而中招，她憶述這對騙徒表兄弟於2月中入職，表哥Kinson負責市場策略推廣產品，表弟任倉務員。她稱Kinson口才了得，聲稱曾在英皇娛樂工作，跟隨霍汶希，認識娛樂圈中人。

上月中，MIRROR公佈開演唱會，但門票迅速售罄，Kinson吹噓認識ViuTV中人，可以率先按原價認購門票，並稱若訂最貴的1280元門票，可安排後台證與偶像近距離接觸，又送簽名海報。

Mary的表弟是MIRROR忠粉，喜歡阿Jer（柳應廷）、姜濤等成員，上月25日她求助Kinson代訂四張1280元的門票，Kinson聲稱待門票到手後即通知她，至本月8日，Kinson以母親有事為由請假，更突然退出公司所有手機群組，連表弟也失蹤。

Mary其後得知另有5名同事向Kinson訂MIRROR門票，合共損失10萬元，其中一人訂了20張1280元的門票，損失2.5萬元。公司曾找尋表兄弟，竟發現集們報住單位人去樓空，各受害人先後報警。

Mary表示，最傷心是其表弟，因滿心歡喜以為看到偶像演唱會，最終空歡喜一場，「我都好傷心，全公司嘅人對佢(Kinson)好好，點知畀佢搵笨」，她指Kinson自稱黃絲，戶口遭銀行凍結，轉數要入表弟戶口，更稱2014年雨傘運動時與家人反目，與表弟租住小單位，收入僅夠餬口，得到同事同情，連煲湯也預他一份，沒料他立心不良行騙。

警方指，屯門警署於本月16日及17日接獲兩名女子報案，指於3月透過一名男子購買數張表演門票，分別支付約8000元及5100元，其後卻未能取得門票，報案人懷疑受騙，於是報案，案件列作「以欺騙手段取得財產」，兩案合併交屯門警區刑事調查隊第七隊跟進，暫無人被捕。

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