大埔發生嚴重單車意外，一名中年女子踩單車沿汀角路單車徑大斜路落斜時翻車，送院搶救後危殆。專業單車顧問梁志賢到場視察，發現落斜轉右彎位設有兩支黃色減速柱，疑是其中陷阱所在，途經車友往往怕撞向欄杆而避開，或導致左傾鏟上石壆發生意外。

昨日發生意外的汀角路近大埔東消防局對開單車徑，為一條大斜路，下午約5時，梁志賢陪同記者到意外現場，見到地下灑有大量木糠，不遠處亦有數滴血迹及兩張染血紙巾。現場陸續有不少單車友踩單車經過，而且落斜速度頗高，梁估算速度達時速30至40公里。

梁認為現場有兩個原因可能造成意外。其中是單車徑落斜路段轉右彎位，有兩支黃色減速柱，原意用於提醒駕駛者減速，但不排除市民因怕撞向減速柱，為避開而傾向左邊，可能會失平衡。據現場所見，兩支減速欄於彎位中間，但其中一支突出落斜車道，導致該段突然收窄。梁續指單車徑左邊設有約四厘米高石壆，車友若焦點只顧及避開減速柱，則可能忽略石壆，容易鏟上石壆造成意外。

另外，若車友下斜途中始知車速太快，突然緊急煞車，由於大部分人為右撇子，右邊手掣控制前輪煞車，若大力煞停會導致單車向前仆，車友可能墮地，屬非常危險。他提醒市民要避免下斜意外，「車速唔好太快，一般車友可能臨到減速柱前兩至三米先減速，但其實開始落斜就應該減速」，建議市民落斜維持在20至25公里車速。

近日不少市民會趁假日與親友踩單車，他建議市民如租用單車，應緊記「ABC」三大原則作檢查，避免意外發生。

A代表Air，為車輪的氣壓狀況，市民應以手指上下接壓車輪，有輕微凹陷即可，輪軚不要過軟或過硬，否則單車會失衡或「爆軚」。

B為Break，檢查煞車手掣是否運作正常，並了解各手掣，究竟用於煞停前或後輪，按住相應手掣嘗試推前或推後。

C為Chain，即後輪的齒輪鐵鏈，市民可轉動腳踏，檢查鐵鏈有否卡住，避免突然影響單車前行。

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