黃大仙區某一個公園的領角鴞貓頭鷹再度在樹上築巢繁殖，引來不少龍友及市民拍攝，貓頭鷹BB在巢內眼碌碌東張西望可愛萌爆，市民沒有龍友的長炮鏡頭，只能用手機拍攝貓頭鷹BB，而貓頭鷹媽媽緊張地站在一旁監視保護雛鳥。受疫情困擾一年多，市民臉上終露出一點難得的笑容，小朋友也看得高興。謹記在拍攝及欣賞的時候要保持距離，及勿用強光照射貓頭鷹啊！

康文署在公園用鐵欄圍封，禁止市民太接近樹巢，今早約7時許，已有約50名龍友在公園內拍攝貓頭鷹，分佔3處地方架起腳架守候。從荃灣過來的龍友李先生表示，清晨5時許來到公園，當時已有10多名龍友，故未能搶佔第一排的有利位置，剛到達不久，有一、兩隻貓頭鷹BB伸出頭來張望，露面約半小時後，又再伏下睡覺，因當時仍未天亮光線不足，故未能拍下靚相，打算留守至中午。他昨天曾來過亦拍下少量貓頭鷹BB照片，估計貓頭鷹幾日後可能便會飛走。

龍友三角陣長炮部署 警到場籲勿違限聚令

早上近11時，有警員到公園巡視，提醒巿民勿違反限聚令，逗留10多分鐘後離開。有8至10年影雀經驗的龍友陳先生稱，3、4日前來過，早上7時許第二度來訪，「之前見到成鳥飛嚟飛去，跟住睇到佢孵蛋，啲仔出咗嚟，有6隻仔，呢個公園暫時見到有8隻貓頭鷹」。他續說，「之前兩年全部啲仔會落晒地下，呢次特別啲，正常今日會全部出巢，但都冇出到，所以你見好多人都失望走咗......可能到今晚會落地，聽朝早可能會走、三兩日內應該會全部走晒」。

據陳先生說，有一、兩隻BB今早曾離巢，他形容BB「未識飛，好似雞仔咁，一落地，慢慢爬返上棵樹個巢」。他又指，這公園今年「已經第2、3竇，四圍都有」。

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