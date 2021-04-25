秀茂坪寶達邨奪命大火，住達喜樓陳氏六口之家三代同堂，女戶主、長女、幼女及2歲外孫女四人不幸葬身火海，達喜樓互助委員會今日為罹難者進行打齋公祭，同時進行籌款活動，協助家屬渡難關。今日中午達喜樓旁邊空地放置祭壇及死者靈牌，並放有香燭祭品，供街坊拜祭，同時在達喜樓地下放置捐款箱，獲近百名街坊熱心支持捐款，有街坊坦言對慘劇感到難過，「聽到（慘劇）眼淚都流埋。」希望盡小小心意，令死者得安息。

事發於本月16日凌晨3時許，達喜樓5樓一個3房單位疑按摩椅電池起火，全屋迅速陷入火海，60歲姓陳男戶主及時逃生，但妻子劉理玲（47歲）、長女陳樂施（27歲）、次女穎施（26歲）及兩歲外孫女饒霈霖共4人，全告喪命，陳則仍留醫情況嚴重，據知親友擔心他承受不了打擊，未把妻女死亡真告知。

事發時同住的長女女婿外出不在家，接報趕返目睹妻子上救護車，激動痛哭，場面心酸。消息稱，女婿心情已略為平復，仍要家人陪伴開解，上周五（23日）多間慈善團體在民政署協調下已與長女婿及姓劉女戶主的家屬見面，送上慰問及善款，讓家屬應急。知情人士指，家人初步商議後，暫定下月中為4名死者舉殯，希望他們能夠安息。

慘劇迄今發生第十天，為令死者安息，有善心街坊出錢打齋公祭，請來多位道士到場為死者打齋，超渡亡魂，祭壇上放有包點，亦特別有小朋友喜歡食的朱古力，近百街坊排隊上香悼念，亦有街坊輪流協助摺衣紙。死者的8名男女友人，亦到場出席公祭儀式。

與此同時，互委會在達喜樓地下擺設籌款箱，為死者家屬籌款表心意。不少街坊踴躍捐款，有住不同座的街坊特來捐款，鄭先生說獲悉慘劇感到「好唔舒服」，「真係好慘，真係好慘！」，又坦言「盡小小心意，大家幫吓忙，希望佢哋安息。」

而幫手摺衣紙的黎太，亦說為今次公祭，協助摺了四日衣紙，她憶述當日事發情景，內心仍戚戚然，「成晚都唔使瞓覺，咁慘，聽到眼淚都流埋。」

秀茂坪南區區議員陳耀雄指，今次主要是互委會發起籌款，「希望公祭集大家嘅力，超渡過世嘅亡魂，問過家屬今日公祭唔會嚟，可能夜啲先嚟收集善款。」他說一直有聯絡家屬，「佢哋心情複雜，仲有一個親人喺醫院留醫，我哋希望盡量協助家屬。」對於起火單位樓上住宅受影響，住戶要暫搬離家園，陳耀雄指有需要會協助該家庭，房署亦會酌情處理。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568