觀塘警區特遣隊及東九龍總區機動部隊人員周六 晚約6時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內20多間派對房間，發現兩間分別位於偉業街168號及觀塘道448號的派對房間懷疑正違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。行動中，警方拘捕兩名分別19歲及22歲男負責人，涉違反第599F章。其中22歲男負責人及4名18至35歲女子，涉嫌藏有約50克懷疑大麻被捕，他們現正被扣留調查。

另外，3名男顧客及4名女顧客（20至21歲），則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員向他們發出違反限聚令定額罰款告票。

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