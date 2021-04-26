下午3時許，深水埗一輛黑色七人車，在南昌街及醫局街交界，與一輛銀色私家車相撞。七人車捱撞後懷疑失控鏟上行人路，所幸當時沒有途人被波及。七人車男司機受輕傷，一度被困，其後由消防救出，送院治理。意外中七人車車頭損毀，泵把飛脫，另外一條交通燈柱、一段欄杆遭撞爛，而現場一塊南昌街路牌也被撞歪。受意外影響，現場交通一度擠塞。

有附近店舖閉路電視片段清楚拍攝到事發一刻，可見涉事黑色七人車當時沿南昌街往大角嘴方向行駛，當駕駛至醫局街交界時，與一輛由南昌街右轉入醫局街的銀色私家車相撞。七人車右邊車身捱撞後，懷疑失控鏟上行人路，撞到交通燈和欄杆後始停下。

另根據片段可見，事發前約15秒，曾有一名途人途經事發位置，前往不遠處的巴士站等候巴士，另有一名工人由行人路往醫局街方向步行。至事發一刻，工人距離七人車鏟上位置僅有約10米，兩人可謂是險些步入鬼門關。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568