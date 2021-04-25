外賣平台系統存漏洞？《蘋果》找來兩大外賣平台「戶戶送」及「foodpanda」外賣員進行實測，以了解外賣員「呃餐」是否很容易？

1) 未到扮到咗

測試戶戶送：

外賣員到餐廳取餐後，按下「已提取訂單」便可出發，倘GPS偵測到外賣員身處位置快將到達顧客目的地附近，系統才會顯示「到達」鍵，待外賣員將餐點交給客人後，按下「到達」及「完成送餐」鍵，送餐才算完成。惟記者測試發現，就算外賣員身處「目的地」200米內，尚未到達顧客標示地點，系統已彈出「到達」鍵，即外賣員未將餐點交到客人手中，仍可按鍵「完成送餐」，然後將餐點私吞。

測試foodpanda：

外賣員到餐廳取餐後，按下「已提取」便可出發，但若外賣員一取餐便按「已送遞」，系統認為送遞時間太短不合理，會彈出「錯誤，你仍未到達客人地址附近」，並要求外賣員拍照證明，然後按確定便可進入「拍照」功能，但此功能必須實時拍攝，不能上載相片，此舉可防止外賣員預早準備照片造假；惟只要送遞時間跟系統預定差不多，就算GPS顯示外賣員不在顧客地址附近，不用拍照證明，都可按「已送遞」扮完成送單。

2) 扮GPS失靈

測試戶戶送：

外賣員取餐後，會顯示GPS定位導航，外賣員位置及與客人的距離，一覽無遺。不過，外賣員只要按右上角「？」鍵，然後直接按「前往客人地址」，再按「確認已到達顧客位置」，之後系統便會彈出「到達」及「完成送餐」鍵，外賣員可以輕鬆假扮「已送餐」。據外賣員解釋，因為按「？」鍵，代表外賣員向系統反映「車手位置有誤」，外賣員可以藉此虛報自己已抵達，並將外賣交予客人。倘事後客人發現「外賣失蹤」向平台投訴，雙方各執一詞，客戶服務員根本難以求證「餐落誰家」。

測試foodpanda：

外賣員領餐後，遇到任何問題都可以按右上角「🎧」，即可以客戶服務員「在線對話」，倘外賣員指出系統GPS失靈，「車手位置有誤」，服務員會要求車手上載已抵達目的地的相片，若上載相片後，而服務員無法聯絡客人取餐，可能會叫外賣員自行處理外賣，或要求將外賣送回餐廳。

3) 扮搵唔到客人

測試戶戶送：

倘外賣員假裝找不到客人，就要按右上角「？」鍵，然後扮作已抵達，再「假裝」致電及傳送訴息給客人（會扮作沒接通便掛線），待2分鐘後，系統會彈出「通知客人您即將離開」鍵，此時，客人會收到此通知，如客人在5分鐘內仍無法找到外賣員的蹤影，外賣員便可按「放下訂單」鍵，代表會將餐放在門口，然後離開。惟外賣員最後拿走外賣離開，又或從未抵達客人指定地點，平台根本無法求證。

測試foodpanda：

外賣員送餐後，發現找不到客人，可以按右上角「🎧」，聯絡客戶服務員「在線對話」，倘外賣員到達卻找不到客人，服務員一般會叫車手多等數分鐘，然後立即聯絡客人，若服務員最終無法聯絡客人取餐，可能會叫外賣員自行處理外賣，或要求將外賣送回餐廳。

資料來源：《蘋果》測試

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