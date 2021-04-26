大埔汀角路前日發生嚴重單車意外，43歲姓羅美容店員工當晚踩單車沿斜路落斜，疑因車速太快，急煞車致失平衡翻車重傷昏迷，送院後目前情況仍然危殆。羅的兒子深知母親從事美容業的困難，「佢好大壓力，但喺我面前唔會話自己辛苦，都會自己搞掂，我覺得媽媽似一個女強人！」慈母現時頭部重創「三級昏迷」，兒子今日特別首次入廟祈福，盼母親快點蘇醒，「希望佢快啲好返，全家都等緊佢出院！」

羅婦由內地來港，早年與丈夫離異，撫養姓黃兒子長大成人，母子同住大埔廣福邨。其後羅婦在寓所附近一間美容店打工，從事美容師工作，迄今數年，但去年因疫情關係，美容店要關門未能開工，她因此承受的經濟壓力不少。黃坦承兩母子反而較前多了交流溝通，「知道佢依家好辛苦，好多嘢蝕住做，跑唔到數（美容院），我都明白佢，佢係我面前唔會話自己辛苦，做人爸爸媽媽唔會喺自己仔女面前講，其實都好體諒佢，佢好大壓力，但佢handle（處理）到，都會自己搞掂，我覺得我媽媽似一個女強人！」

羅婦有數個要好的女友人，閒時喜歡行山或踩單車減壓，平日都有戴安全帽或單車裝備，她最近買了新單車，但事發當日可能「臨急臨忙」才約好單車腳，即興便去踩單車，以致沒有戴安全帽，「佢嗰日7點左右出門口，出事係10點幾，佢嗰晚係收咗工去，同自己朋友，或者同單車舖啲朋友去。」發生意外後，警察通知羅婦的母親，羅母再通知孫仔黃先生，黃透露母親要做開腦手術，現時留醫深切治療部，因疫情關係仍未能探望母親，「醫生話好嚴重，三級昏迷，都唔知點解撞到咁應！我好希望佢快啲醒返。」黃今早特別到黃大仙為媽媽祈福，「由細到大未拜過神，今次第一次去，希望第一次去就靈（驗）。」

黃現時協助處理媽媽美容店的事宜，「希望佢出返嚟之後，唔使咁辛苦，希望佢可以退休！」黃在母親出意外後彷彿一夜成長，更體會母親的偉大。「希望佢快啲好返，全家都等緊佢，全家都為佢祈福，朋友都為佢祈福，希望佢好返，唔好有大礙，希望佢依家醒返先，一定要醒返！」他曾表示看到有網友閒言「落井下石」，但他指大部份佔9成的人都為他媽媽送上祝福，他為此衷心感謝網友們的支持。

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