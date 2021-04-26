在政府正修訂《道路交通條例》、將貓狗納入條例中「動物」定義內之際，大角嘴九龍殯儀館的老唐狗女「大耳」，不幸於本月15日遭私家車撞死，私家車於意外後不顧而去。由於大耳長年在區內打躉，更有如殯儀館的大使，街坊對噩耗深感哀傷，對司機的不負責任更感悲憤。大耳主人今日替愛犬設靈火化，希望大耳走往充滿快樂的彩虹橋，同時希望私家車司機誠心向大耳道歉。

遭車輾斃的14歲唐狗女大耳，自小便在大角嘴區成長，幼年時由九龍殯儀館對面一幢大廈的保安員所飼養，隨後因保安員失業，無法再照顧大耳，在殯儀館工作的明哥得知大耳的情況後，決定收留大耳，成為大耳的新主人。

大耳天性溫馴，性格平易近人，經常在殯儀館出出入入，並在區內走動，而且慣於被人任摸任抱，所以不但為區內街坊所熟悉，牠更儼如九龍殯儀館的大使，為失去至親、到殯儀館舉辦喪禮的家屬，在悲傷中帶來暖意及安慰，許多曾在殯儀館搞喪事的市民，對大耳都不會感到陌生。

不過，在本月15日晚上8時許，大耳如常在殯儀館外活動，但牠在馬路上步行時，卻被一輛突然駛過的白色私家車撞倒重傷，私家車之後駛走不顧而去。有網民之後上載涉事私家車撞倒大耳的車Cam片段，指「個司機撞到大耳之後，有落車睇，但睇完就揸車走咗」。

大耳被撞傷後奄奄一息，有街坊發現後立即通知明哥，明哥亦第一時間趕至意外現場，將大耳送至動物醫院搶救。可惜大耳身受重傷，在醫院留醫兩日後，終告不治。

大耳今日設靈下午火化

明哥今日（26/4）在九龍殯儀館為大耳設靈，靈堂就在大耳生前的狗屋旁邊，並為大耳準備了一間紙紮的「大耳豪宅」狗屋，亦有狗糧及狗玩具。一班認識大耳的街坊，更為大耳撰寫悼辭，雖然只有數十字，但內容感人，足證大耳在街坊心中的地位。

「你離開我們十日了，我們懷著不捨的心情送別你，大耳，你並不像很多名犬那麼珍貴值錢，但卻是我們心中的無價之寶，14年的相互相伴，帶給各人欣喜快樂，你那麼聽話，聰明，讓我們至今心裡放不下你，其他狗狗永遠取代不了你在我們心中的地位。

大耳，你要到另一個快樂天堂，我們知道你在那邊一定會有很多愛你的朋友，祝願大耳在天堂安好，你的一點一滴都在大家心中，永遠懷念你。」

明哥表示，大耳今日下午3時在元朗寵物善終火化，他不打算追究司機的責任，但希望「佢自己（司機）知道啦，出嚟認錯又好，道歉又好，啲街坊都係咁嘅意思啫，都唔係要佢賠啲咩，生命無價，叫佢賠錢咩？無可能，希望佢自己良心發現，做返啲佢應該做嘅嘢」。

街坊指大耳甚有靈性 遇警員抄牌即吠

在殯儀館對面開花店的劉先生，與大耳有深厚感情，「由細睇到佢大」，一提起大耳即悲從中來，泣不成聲。他指大耳好乖不會咬人，而且甚有靈性，一見到有警員及交通督導員到場抄牌，大耳便會吠過不停，提醒街坊開車離開，幾乎每次都會吠。

街坊何女士到大耳靈堂上香致哀，指大耳生前一見到她便會「主動走埋嚟」，十分友善，希望涉事司機「嚟鞠個躬，裝炷香、講聲對唔住，好簡單之嘛，又唔係要你負咩責任」。

搬進區內一年多的陳氏夫婦，平日出入都會見到大耳，形容大耳「好乖，成日同佢一齊散步，佢會八卦啲街坊做乜」，兩人均對大耳不幸離世感到悲傷失落。

議員靈堂致哀 去信警方促跟進

民主黨油尖旺（大角咀南）區議員曾自鳴今日亦到大耳的靈堂致哀，坦言對事件感到難過，並指大耳是區內街坊，已在區內十多年，一直深受街坊愛護。曾自鳴稱，意外當晚明哥趕至現場帶大耳去醫院時，司機一家五口仍在場，當中有女子操不純正廣東話，但「佢哋冇施以援手及承認責任，之後更離開現場」。他已去信警方要求跟進及調查相關事件，並了解當中是否有人涉嫌殘酷虐待動物或涉不小心駕駛等罪行，還大耳一個公道。

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