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前年黃大仙盂蘭燒衣晚會 踢保3男再被捕 周五提堂

9小時前
前年8月9日，有市民晚上於黃大仙發起「盂蘭燒衣晚會」，其後演變成警民衝突。資料圖片

前年8月9日，有市民晚上於黃大仙發起「盂蘭燒衣晚會」，其後演變成警民衝突，共有5人被捕。事發至今已有逾一年半，當中3名踢保男子，至今日再被警方拘捕並檢控，本周五（30日）提堂。

警方指，3名介乎21至27歲的男子，當日被捕後踢保，至今日再被警方拘捕，並各控以一項「參與未經批准集結」罪，其中一名27歲男子亦同時被控以一項「公眾地方藏有攻擊性武器」罪。3男現時獲准保釋，案件將於本周五上午在觀塘裁判法院提堂。警方又指，東九龍總區反三合會行動組繼續跟進調查，不排除更多人被捕。

當日晚上，網民於黃大仙發起「盂蘭燒衣晚會」，號召市民參與，並表明該活動為宗教集會，毋須申請不反對通知書。行動期間，有市民點蠟燭和燒衣紙，亦有人向黃大仙紀律部隊宿舍撒溪錢。大批警員在場監視，更一度部署警犬。至凌晨衝突升溫，警方驅散現場市民，並拘捕5名男子，均涉「未經批准集結」，其中一名少年亦涉「未能出示身份證明文件」被捕。

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盂蘭燒衣晚會黃大仙踢保參與未經批准集結公眾地方藏有攻擊性武器
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