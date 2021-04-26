前年8月9日，有市民晚上於黃大仙發起「盂蘭燒衣晚會」，其後演變成警民衝突，共有5人被捕。事發至今已有逾一年半，當中3名踢保男子，至今日再被警方拘捕並檢控，本周五（30日）提堂。

警方指，3名介乎21至27歲的男子，當日被捕後踢保，至今日再被警方拘捕，並各控以一項「參與未經批准集結」罪，其中一名27歲男子亦同時被控以一項「公眾地方藏有攻擊性武器」罪。3男現時獲准保釋，案件將於本周五上午在觀塘裁判法院提堂。警方又指，東九龍總區反三合會行動組繼續跟進調查，不排除更多人被捕。

當日晚上，網民於黃大仙發起「盂蘭燒衣晚會」，號召市民參與，並表明該活動為宗教集會，毋須申請不反對通知書。行動期間，有市民點蠟燭和燒衣紙，亦有人向黃大仙紀律部隊宿舍撒溪錢。大批警員在場監視，更一度部署警犬。至凌晨衝突升溫，警方驅散現場市民，並拘捕5名男子，均涉「未經批准集結」，其中一名少年亦涉「未能出示身份證明文件」被捕。

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