黃大仙區某一個公園的領角鴞貓頭鷹，築巢已逾3個星期，不少市民特意前來觀賞，貓頭鷹BB亦已開始嘗試出巢活動，龍友們正熱切期待。昨日有小學六年級的小龍友，由父親陪同搬來長炮加入拍攝，一影便3、4小時。

早上約7時，今天星期一龍友較少僅約有20人。龍友林先生表示，貓頭鷹BB已開始離巢活動，估計一星期後便會全部飛走離開，兩年前曾拍攝過貓頭鷹一家，今年亦曾拍攝到餵食過程，但因光線太暗致相片不美麗，期待貓頭鷹BB出巢一刻。

現場所見，至少有兩隻貓頭鷹BB已能自行離巢，探索周邊事物，今早更攀上巢穴以外的另一棵樹的樹頂位置，找尋貓頭鷹媽媽，並與媽媽一起在樹椏上乘涼。另外四隻貓頭鷹BB可能發育較慢，暫時仍未能離巢，繼續在巢內休息。

接近中午時分，仍有半百市民圍觀及拍照，有女街坊指見「咁多人，就特登走嚟睇吓，見到有對貓眼仔，我好奇走嚟睇！」而一名女拍友亦拿着相機將鏡頭不停對準樹洞，「有三隻呀，影到，嚟咗半個鐘。」她指2018年曾來過，當時亦為貓頭鷹拍過照，「呢兩年都冇見過了」。

蕭太帶着讀K3的兒子及他的女同學到來，首次看見貓頭鷹，兩位小朋友異常興奮，頻說貓頭鷹「得意」、「好靚」，又說是從新聞獲知有關貓頭鷹的消息，兩人不時用望遠鏡觀賞，不捨得離開。

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